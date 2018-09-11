Александр Козлов: На Дальнем Востоке модернизируют 38 аэропортов

СЕГОДНЯ 12:07 2018-09-11T02:21:25+03:00

Министр по развитию Дальнего Востока в преддверии ВЭФ-2018 рассказал о том, с какими результатами макрорегион подошел к четвертому форуму, а также о приоритетах в работе министерства на следующий год

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– Какова главная повестка предстоящего, четвертого Восточного экономического форума-2018?

– Основная повестка одна – развитие Дальнего Востока. Значимость Восточного экономического форума растет с каждым годом и для делового международного сообщества, и для политических кругов. В этом году форум обещает быть еще более масштабным. Среди приглашенных – лидеры КНР, Республики Корея и Японии. На полях форума во главе с президентом нашей страны Владимиром Путиным они будут говорить об экономическом, культурном, научном и образовательном сотрудничестве на Дальнем Востоке России. Такой интерес мира к тому, что делается сегодня в нашем регионе, сложно было представить еще пять лет назад. А сегодня это уже свершившийся факт.

– Тематический блок «Инструменты поддержки инвесторов: следующие шаги» будет посвящен результатам реализации проектов ТОР и СПВ. На ваш взгляд заработали ли они в полную силу?

– Давайте посмотрим на цифры. Накануне ВЭФ-2017 в дальневосточных ТОРах и СПВ было 454 резидента. Сегодня количество инвесторов выросло более чем в два раза, до 1118. Резидентами ТОР и СПВ создается 102,5 тысячи рабочих мест. И с каждым днем эти цифры растут. Главный индикатор востребованности этих режимов – новые открывшиеся предприятия. На данный момент их уже 134. На Дальнем Востоке появилось 29,5 тысячи рабочих мест. К сентябрю мы ожидаем ввода в эксплуатацию еще 11 предприятий.

– На ВЭФе много говорят об экономической кооперации ДФО со странами АТР. Что сейчас происходит в этом плане, есть ли какие-либо совместные проекты?

– Еще пять лет назад, в 2013 году, доля Дальнего Востока в иностранных инвестициях, приходящих в нашу страну, составляла 2%. По итогам 2017 года этот показатель вырос до 30%. Здесь мы уверенно лидируем. В ТОРах и СПВ сегодня работает 73 компании с участием иностранных инвестиций из Китая, Южной Кореи, Японии и Индии. Сегодня готовится к реализации ряд новых крупных проектов. Среди них – строительство целлюлозно-бумажного комбината в Хабаровском крае (инвестор – китайская компания China Paper) и высокоскоростной магистрали, соединяющей Владивосток и китайский город Муданьцзян. Индийская компания ТAТA Power планирует освоение Крутогоровского месторождения на Камчатке. Это самый крупный российско-индийский проект на Дальнем Востоке.

– Одним из четырех направлений на ВЭФ станет тема «Создание условий для жизни людей». Главная цель – обсудить вопрос повышения качества жизни дальневосточников. Какой вы видите работу министерства в этом вопросе?

– Дальний Восток сегодня превращается в большую стройку – началось создание современной социальной инфраструктуры. Это школы, детские сады, больницы и поликлиники, культурные и спортивные центры, коммунальная инфраструктура. То, чего годами ждали дальневосточники. К концу 2020 года завершатся строительство и реконструкция более 190 объектов. Работы по 163 из них начинаются в этом году. Главная задача сейчас – контроль. Разработаны планы-графики, где четко обозначены все сроки. На самих стройках будут установлены камеры фото- и видеонаблюдения. В это же время мы начинаем на Дальнем Востоке реализацию майского указа президента об улучшении качества жизни, учитывая, что по многим показателям наш регион в этом плане отстает. Продолжительность жизни на Дальнем Востоке составляет 70,1 года, тогда как по стране – 72,9. Тем не менее нам нужно добиться, что к 2024 году она повысилась до 78 лет, как и в целом по России. К октябрю должны быть представлены 12 национальных проектов по ключевым отраслям, в том числе по демографии, здравоохранению, образованию, жилью и городской среде. Сейчас готовится единая концепция реализации указа на Дальнем Востоке, которая будет представлена в дни форума на заседании Президиуме Госсовета во Владивостоке.

На Дальнем Востоке модернизируют 38 аэропортов

– Кроме того, ВЭФ – это очередная возможность продемонстрировать наши туристические возможности. Места уникальные, однако, нет сервиса, инфраструктура не развита. Каким образом можно изменить ситуацию, на ваш взгляд?

– Туризм сегодня – одно из приоритетных направлений развития экономики Дальнего Востока. Нам есть что предложить гостям – камчатские вулканы, легендарная Долина гейзеров, нетронутая красота Курильских островов, суровая романтика Якутии. Приморье со своими южными пляжами и Уссурийской тайгой. Туристический поток растет с каждым годом. В 2017 году регион посетили более 5,5 млн. туристов, из них 785 тысяч – иностранцы. В этом году за шесть месяцев только в Приморье приехало 316,5 тысячи иностранцев. Серьезный вклад в эти объемы внесло введение упрощенного визового режима. На данный момент электронную визу получили 35,8 тысячи человек. И скоро их будет еще больше – уже принят закон о распространении механизма электронной визы на международные аэропорты Дальнего Востока. Напомню, что пока по визе можно приехать в Приморье, на Сахалин и Камчатку, но только аэропорт Владивостока принимает гостей по электронной визе.

Региону не хватает качественной туристической инфраструктуры. Проблема комплексная, ее в одночасье не решить. Напомню, что с начала года в нашей стране действует закон, обнуляющий налоговую ставку на прибыль для компаний, занимающихся туристско-рекреационной деятельностью на Дальнем Востоке. Есть постановление правительства РФ, в котором учрежден перечень таких видов деятельности. В первую очередь это касается владельцев гостиниц, кафе и ресторанов, музеев, развлекательных центров. Кроме того, на Дальнем Востоке начинается работа по модернизации транспортного комплекса, аэродромной сети в том числе. Мы с регионами определили 38 аэропортов и предложили включить их в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, который готовит правительство РФ. Уверен, это даст новый импульс развитию туризма в регионе.