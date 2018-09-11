Владимир Сунгоркин: По охвату русскоязычной аудитории мы – лидеры в России и вообще в мире

СЕГОДНЯ 12:08 2018-09-11T02:33:52+03:00

Главный редактор и генеральный директор Издательского дома «Комсомольская правда» – о том, что собой представляет крупнейший в России издательский холдинг и какие возможности он дает деловым партнерам внутри страны и за рубежом

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«К БУМАГЕ ДО СИХ ПОР БОЛЬШЕ ДОВЕРИЯ»

– Есть расхожее мнение, что бумага, то бишь газета в печатном виде, умирает. Это так?

– Бумагу нельзя недооценивать. Все чиновничество, все деловые люди инстинктивно предпочитают печатную газету. Потому что к ней больше доверия. Простой пример. Мы на сайте можем разместить 2000 заметок в день. А в бумагу из этих 2000 попадают только 40 проверенных материалов. Это некое избранное, лучшее, самое чтивное и важное, на что реагируют читатели.

– Размещение в «Комсомолке» для рекламодателя – это своего рода инвестиция. Какую отдачу могут получить клиенты?

– «Комсомолка» – это газета, которая лежит на столах всех первых лиц. В банке, инвестиционной компании, в приемных власти. Когда езжу к начальству любого ранга, с удовольствием отмечаю, что всегда она есть в приемных. Более того, когда захожу в кабинет, вижу ее на столе. Если не вижу, обязательно спрашиваю, в чем дело. И ответ, как правило: «Кто-то из ВИПов унес». В Москве мы следим, чтобы все важные федеральные и столичные руководители были подписаны на «Комсомолку». Они нас благодарят и с удовольствием читают. То же самое в регионах, мы определяем первых 100 – 500 лиц, которые принимают решения, и подписываем их на газету. Это наша политика. У наших деловых партнеров больше шансов, что именно через «КП» они сообщат «кому надо» о своем существовании, своих планах и поисках. Вас увидят, запомнят и на вас обратят внимание и многомиллионная аудитория, и первые лица.

«Мы первыми из советских газет стали делать региональные вкладки»

ПЕРВЫМИ ПОШЛИ В РЕГИОНЫ.

– Владимир Николаевич, в чем разница между советской «Комсомолкой», которую многие помнят, и той, что существует сейчас?

– До 1991 года «Комсомольская правда» была газетой с единым содержанием. Все было совершенно одинаковым: и в Москве, и в Хабаровске, и в Норильске. Когда стал разваливаться СССР, выяснилось, что наши читатели, как и все граждане Союза, стали получать огромное количество совершенно разной информации. Поэтому заметки былого образца о трудовых подвигах строителя или ткачихи из условной Ивановской области никого уже не волновали. Людям стало все равно, что происходит в других регионах. Они жили у себя и хотели знать, что происходит у них. Хотели получать местные новости и местный прогноз погоды. Вы удивитесь, но в советской «Комсомолке» погода тоже была одна на весь Советский Союз – московская.

– Да уж, сейчас это очень странно звучит…

– Тогда мы пришли к выводу, что надо регионализировать газету. Первое предложение получили из Челябинска, от местных журналистов. Они были готовы делать специальные страницы, вкладки с городскими новостями. Предложили погоду местную ставить и телепрограмму. Это было очень революционно по тем временам.

«ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА «КП» ЕСТЬ В 85 РЕГИОНАХ РОССИИ И 45 СТРАНАХ»

– Владимир Николаевич, расскажите, как устроен холдинг «Комсомольская правда». Что есть помимо московской редакции?

– В каждом большом городе страны есть предприятие, которое называется «КП» – Санкт-Петербург», «КП» – Екатеринбург», «КП» – Красноярск» и т. п. Это полноценные региональные редакции, которые выпускают местные версии «Комсомолки» – в бумаге, в интернете, в радиоэфире. Как правило, они успешно конкурируют с местными СМИ – более того, занимают первые-вторые позиции в региональных рейтингах. В распоряжении редакций есть региональные пресс-центры, которые занимаются проведением «круглых столов», пресс-конференций и других мероприятий. Практически все занимаются выпусками специальных проектов для локального рекламного рынка.

– В России по охвату аудитории «Комсомольская правда» – лидер. А в других странах ее читают?

– Еще как читают. Во-первых, у нас огромная зарубежная аудитория kp.ru. Причем это очень активные читатели. Во-вторых, печатная версия «Комсомолки» распространяется в 45 странах, включая 6 стран СНГ. Способы разные: по подписке, в розницу, на бортах авиакомпаний, в гостиницах. Нас читают на всех континентах: в Европе, Азии, Африке, Австралии, Америке. «КП» за рубежом» – это 3 миллиона читателей в месяц. По этому показателю мы лидеры не только в России, но и за ее пределами.

– Кто эти люди?

– Наша аудитория за рубежом – соотечественники, живущие там постоянно. Те, кто уехал в командировку или проводит отпуск за границей. Иностранцы, изучающие русский язык. «Русский мир» – это миллионы людей, испытывающие потребность поддерживать связь с Россией, русским языком и нашей культурой. Мы эту потребность удовлетворяем.

«РАБОТАЕМ И С СООТЕЧЕСТВЕННИКАМИ, И С ИНОСТРАНЦАМИ»

– «Комсомолка» всегда была не просто газетой. Как еще взаимодействуете с соотечественниками, живущими за рубежом?

– У нас большая зарубежная активность. Контактируем с посольствами РФ, организациями соотечественников, с фондом «Русский мир», федеральным агентством «Россотрудничество». Участвуем в конференциях, «круглых столах», форумах, выставках, вечерах дружбы, массовых мероприятиях (например, «Русские недели» в Испании и «Русская ярмарка» в Германии). Устраиваем тренинги и семинары для будущих журналистов.

«Мы первыми из советских газет стали делать региональные вкладки»

«КЛИЕНТ ПРИХОДИТ НЕ В ГАЗЕТУ, А НА МУЛЬТИМЕДИЙНУЮ ПЛОЩАДКУ»

– Как региональные редакции взаимодействуют с местными властями?

– В регионах у «КП» налажено деловое сотрудничество с органами власти: мэриями, администрациями губернаторов, с представителями федеральных ведомств, отраслевых министерств. Это выгодно всем. Простой пример – если губернатор приходит в «КП», он получает максимальный охват аудитории. Сначала он выступает на нашем радио, где может пообщаться со слушателями, получить обратную связь от жителей региона. Затем этот же разговор мы можем использовать и на сайте, и в газете. Плюс цитирование через социальные сети. Такую комплексную услугу, как у нас, не предложит ни одно другое медиа. Наш опыт показывает, что пересечения между аудиториями радио, сайта и газеты минимальны.

«КОНСУЛЬТИРУЕМ, КАК ПРАВИЛЬНО ОБЩАТЬСЯ С АУДИТОРИЕЙ»

– Подсказываете клиентам, как лучше поступить?

– Когда к нам приходит клиент, он часто приносит самоотчет. А читатели не любят бюрократию. Наши журналисты подсказывают, как правильнее общаться с аудиторией. Бывает такое – компания приносит такую новость: «Производительность оборудования на нашей стройке выросла с 58 до 63%». Но зачем это читателям? И что на самом деле хочет сама компания? Ответ: чтобы на их большую стройку на условном Дальнем Востоке поехали молодые специалисты, которые будут знать, что это очень знаменитая стройка. Тогда лучше не про производительность и плотность бетона писать, а про значение стройки и перспективы для потенциальных работников.

– По сути, вы консультируете клиента?

– Да, упаковка информации и вкусная подача – это ключевой элемент. Прийти куда-то и наговорить что-то – не проблема. Во многих местах клиента примут, тупо запишут его сообщение и скажут: «Спасибо. Касса за углом». А мы стараемся, чтобы клиент получил удовольствие от того, как все красиво и результативно получилось, а потом сказал: «Давайте запланируем и на следующий год что-то подобное». Именно поэтому многие наши деловые партнеры – это те, кто к нам приезжает регулярно.

ДОСЬЕ

Владимир СУНГОРКИН, главный редактор и генеральный директор Издательского дома «Комсомольская правда»

Родился в 1954 году в Хабаровске. Окончил отделение журналистики Дальневосточного государственного университета (1976).

1976 – 1981 гг. – собственный корреспондент «Комсомольской правды» в зоне строительства БАМа, затем собкор по Хабаровскому краю и Магаданской области.

1981 – 1985 гг. – собкор газеты «Советская Россия» по Приморскому краю и Сахалинской области. В 1985 г. вернулся на работу в «КП». С 1997 г. – главный редактор, с 2002 г. – главный редактор, генеральный директор АО «ИД «Комсомольская правда».

Только цифры.

Компетентно

Под рубрикой «Дальневосточный прорыв»

Издательский дом «Комсомольская правда» – официальный информационный партнер Восточного экономического форума

В статусе официального информационного партнера крупных деловых мероприятий Издательский дом, выпускающий самые популярные медийные проекты в России, выступает не первый год.

Петербургский международный экономический форум, Сочинский инвестиционный форум, промышленные выставки-форумы («Экотех», «Армия», «Золотая осень»), форум «Открытые инновации» и другие международные деловые проекты – все получают масштабную, мультимедийную, эффективную информационную поддержку «Комсомольской правды».

Весь 2017 год в нашем Издательском доме прошел под рубрикой «Дальневосточный прорыв». Хотя почему только 2017-й? Журналисты «Комсомолки» 1930-х – 1980-х прошли Дальний Восток вдоль и поперек. Резонансные очерки, репортажи, интервью, расследования… Это в «Комсомолке» 1930-го вышел знаменитый материал

«140 задержаний» – о знаменитом дальневосточном следопыте-пограничнике. Это через письмо в «КП» Валентины Хетагуровой в 1937 году началось Всесоюзное движение хетагуровок – девушек, решивших переехать на Дальний Восток. Не зря в середине 1980-х один из очерков в «КП» о семье капитанов вышел с заголовком «Край дальневосточный – нашенский».

И сегодня «КП» продолжает тему дальневосточного прорыва. Только за год наши журналисты подготовили 20 специальных выпусков в газете, провели 400 мини-программ и интервью на Радио «КП», организовали «круглые столы» в пресс-центре, создали спецраздел на сайте kp.ru, провели Всероссийский национальный конкурс «Дальневосточный гектар». Привлекли внимание к Дальнему Востоку более 20 миллионов человек!

А сегодня вы читаете наш второй по счету журнал «Дальневосточный прорыв». Все эти проекты «КП» получили высокую оценку деловых партнеров Издательского дома.

Во Владивостоке во время работы Восточного экономического форума-2018 работает Открытая радиостудия «Комсомольская правда», на сайте kp.ru ведется онлайн «Дневник форума».

Новости и ключевые заявления спикеров форума благодаря работе специальных корреспондентов «КП» транслируются по всем мультимедийным каналам Издательского дома (газеты, сайт, радио, группы в соцсетях) в режиме реального времени.

КСТАТИ

За последние 25 лет журналисты «КП» вместе с географами и экологами совершили десятки походов, выпустили уникальные книги и фильмы о нашей земле. Например, 160-страничный альбом «Реки Дальнего Востока – колыбель тихоокеанских лососей»; фильмы «Первопроходцы Сибири и Дальнего Востока»; «Энциклопедия Курил»...