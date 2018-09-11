Павел Компан: Нужно вложить в продвижение товаров миллионы, чтобы потом зарабатывать на них миллиарды

СЕГОДНЯ 12:11 2018-09-11T02:39:08+03:00

Продюсер агентства «P.R.R.» Россия, организатор ярких мероприятий в крупных регионах страны, Павел Компан уверен: Владивосток – второй после Москвы город с мощнейшей энергетикой, жизнь в котором кипит 24 часа в сутки

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Именно поэтому столица Приморья сегодня предоставляет неограниченные возможности для всех, кто стремится расширить свои рынки и сферы влияния

– Павел, на ваш взгляд маркетолога, можно ли создать из Дальнего Востока такой туристический бренд, чтобы люди со всего мира стремились побывать здесь хотя бы раз в жизни?

– Все в этой жизни исключительно маркетинг. Эйфелева башня в несколько раз меньше многих сооружений на территории России, но при этом Франции удалось поселить в голову каждого жителя планеты мечту увидеть эту башню как минимум один раз. Как только государство поймет, что нет никого эффективнее грамотных маркетологов, и начнет работать в этом направлении, из любого нашего региона, особенно с Дальнего Востока, можно будет создать в сотни раз более притягательное место – и для туризма, и для бизнеса.

– Владивосток в четвертый раз принимает ВЭФ. Какие перемены произошли здесь за последнее время?

– Владивосток – город с невероятной энергетикой, и в рамках ВЭФ он, конечно, сильно меняется. За последние пять лет изменилась инфраструктура, появился кампус ДВФУ на острове, гигантский мост. Когда идет ВЭФ, невозможно заселиться ни в один отель – здесь все представители политической и бизнес-элиты. Именно поэтому нам так интересно проводить в этом регионе наши крупные мероприятия. Многие компании поняли, что они уже заявили о себе в пределах МКАД, и наступил момент знакомить со своими товарами и услугами всю страну. Владивосток в этом плане сейчас максимально притягательный. И очень приятно, что мы в этом регионе продвигаем бренды и компании, названия которых известны во всем мире.

– Вы продвигаете в том числе и товары премиум-класса. Отличается ли потребитель в регионах от избалованной столичной публики?

– Я считаю, что не существует избалованной столичной публики и регионального жителя. В каждом регионе есть своя специфика. Мы проводим мероприятия во всех крупных городах начиная с Владивостока, Хабаровска, Екатеринбурга, Омска и заканчивая европейской частью страны. Если в мире есть какой-нибудь бренд класса люкс и его интересует продвижение не в Москве, а в любом крупном регионе, то его представители сто процентов позвонят нам, потому что знают: мы как никто другой разбираемся в потребностях любого жителя любого региона.

– Есть ли шанс у отечественной компании создать бренд, равный по силе, скажем, Apple и Microsoft? Оружие, водку и икру в расчет не берем.

– Да мы просто обязаны это сделать! У нас для этого есть все, кроме одного: понимания владельцем бренда того, что маркетинг – важная статья расходов. Мы производим качественные товары, у нас проходят сотни успешных стартапов, но все они заканчиваются на уровне продвижения. Потому что люди не понимают, что нужно сначала качественно упаковать товар и вложить в его упаковку миллионы, чтобы завтра на его продажах заработать миллиарды. Исключительная реклама и качественное продвижение – путь к тому, чтобы мы стали владельцами сотен брендов, известных во всем мире.

– Какой вопрос вы бы задали сами себе?

– Я бы спросил: «Павел, какой у вас ник в Инстаграме»? И ответил – @kompanp. Потому что как грамотный маркетолог я максимально заинтересован в каждом новом контакте, который сможет следовать за мной и подпитываться.

БИОГРАФИЯ

Павел Компан, продюсер агентства «P.R.R.» Россия, один из ведущих маркетологов страны

Родился и вырос во Владивостоке. По образованию врач-хирург. Уже 15 лет успешно занимается продвижением товаров и услуг, в том числе товаров сегмента «премиум» (Chopard, Mercedes, Biologique Recherche и др.).

Преподает в МГУ на факультете журналистики курс «Продвижение товаров и услуг посредством event-маркетинга».

Фото:

Роман Милованов

Стилист:

Александр Девятченко

Арт-директор:

Инесса Компан