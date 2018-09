Приднестровье. Перезагрузка. Путь от рецессии к росту

СЕГОДНЯ 12:13 2018-09-11T02:47:43+03:00

Сегодня Приднестровская Молдавская Республика хочет вернуть былую славу. Основания для этого есть – в республике сумели сохранить индустриальную базу в рабочем состоянии. В сравнительно небольшом по площади Приднестровье действуют три электростанции – Молдавская ГРЭС, Дубоссарская ГЭС и когенерационная станция «Тиротекс-Энерго». Хорошо развита сеть автомобильных и железных дорог. От столицы Приднестровья до ближайшего крупного порта – Одессы – всего 100 ки-лометров, до кишиневского аэропорта 60 километров.

Местные цены на энергоносители, воду, электроэнергию и тепло в разы ниже, чем в соседних странах. Мягкий климат, плодородные земли, богатые водные ресурсы (река Днестр) – отличная база для развития сельского хозяйства.

Приднестровская система образования позволяет готовить на месте рабочие кадры высокой квалификации. А для товаров, изготовленных в Приднестровье, действует преференциальный режим ввоза (нулевая импортная пошлина), как в страны Европейского Союза.

Однако, как показывает практика, наличие естественных преимуществ является недостаточным для устойчивого развития республики. В целях стимулирования экономической активности и привлечения капитала в развитие в Приднестровье принят закон, который дает инвесторам беспрецедентные льготы и преимущества сроком до 10 лет.

С инвесторами взаимодействует специальный орган при правительстве Приднестровья – Агентство по инвестициям, – функционирующий по принципу «одного окна».

Учитывая исторические естественные преимущества Приднестровья, а также подход правительства в части предоставления льгот и гарантий для привлекаемых капиталов, Приднестровье является одним из наиболее привлекательных мест в Восточной Европе для развития бизнеса и размещения инвестиций.

СКАЗАНО

Вадим Красносельский, Президент Приднестровской Молдавской Республики

«Приднестровье стремится быть привлекательным для капиталовложений. Сегодня мы можем предложить инвесторам: государственные гарантии собственности, стабильность налоговой и тарифной политики, систему льгот, трудовые ресурсы и транспортную логистику – только хороший бизнес и никакой политики»

Справка

Налоговые льготы и преференции Приднестровья

– Освобождение от уплаты налога на доходы;

– Освобождение от уплаты налога на доходы физических лиц в части дивидендов;

– Освобождение от уплаты земельного налога по муниципальной принадлежности;

– Инвестиционная субсидия – госбюджет возмещает 10% от объема вложений в основные средства, если объем таких вложений превышает 200 000 евро;

– Государственные натурные гранты – передача государственного имущества (здания, сооружения, машины и оборудование и т. п.) на сумму до 30% от объема инвестиций в безвозмездное пользование с дальнейшей бесплатной передачей в собственность инвестора. Что примечательно – закон не исключает выплаты инвестору инвестиционной субсидии и одновременно предоставления натурного гранта;

– При наличии собственного технологического цикла или создании нового производства инвестор не будет платить импортные пошлины на ввозимые в Приднестровье сырье, материалы, оборудование и комплектующие;

– Единый социальный налог (начисляется на фонд оплаты труда) снижен до 14%;

– Особый (облегченный) порядок ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности;

– И last but not least – инвесторам гарантируется стабильность преференций при изменении законодательства.