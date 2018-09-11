Звезда «Дома-2» заявила, что ждет ребенка от Александра Серова и ей угрожают

СЕГОДНЯ 10:28 2018-09-11T11:00:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Дарья Друзяк пробыла на реалити-шоу «Дом-2» меньше полугода, однако, жизнь, в которой можно не работать, а получать деньги за счет раскрутки своего инстаграма и рекламы с нее ей очень понравилась. Поэтому после того, как она покинула периметр проекта, Даша решила не возвращаться домой, а попробовать устроиться в Москве. А тут, как раз, к ней начал проявлять знаки внимания певец Александр Серов. Он предложил красавице-блондинке пожить в одной из своих квартир в обмен на ласку и внимания. Но спустя какое-то время увеличивающиеся требования звезды скандального шоу начали выводить его из себя и он, по словам Даши,начал поднимать на нее руку. Шок, слезы, сбор чемоданов и переезд к подруге. Казалось бы, про эту грустную историю можно было бы забыть, но на днях выяснилось, что оказывается Даша ждет ребенка. Угадайте, от кого?

Сам Серов тем временем настаивает, что у него не было никаких отношений с ДрузякФото: GLOBAL LOOK PRESS

Правильно, от известного певца. Об этом сама будущая мама заявила в новом выпуске ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир». По словам девушки, она не знает, стоит ли ей оставлять ребенка. Рассказать Серову о том, что она ждет от него малыша, Друзяк побоялась. Бывшая участница «Дома-2» уверяет, что ей регулярно поступают звонки с угрозами от неизвестных лиц, которые советуют беременной девушке молчать.

Дарья рассказала, что в апартаментах звезды прожила затворницей 21 день. У нее не было ключей от квартиры и собственных денег. Продукты ей привозила домохозяйка Серова.

"В одну из ночей он приехал ко мне. Сказал: "Я сейчас у тебя буду". В итоге он пришел пьяный, с бутылкой, залпом начал ее пить. Начал рассказывать мне про какой-то эротический фильм. Я уже стою и понимаю, в какое русло эта наша встреча идет. Он начинает ко мне приставать, начинает мои руки засовывать к себе в штаны, руки мне заламывать. (…) Потом он завалил меня на кровать. Я ничего этого не хотела. Он меня полностью раздел и произошел у нас интим", – вспоминает модель.

После девушку вместе с вещами выкинули на улицу. Спустя время Друзьяк обнаружила, что беременна.

Сам Серов тем временем настаивает, что у него не было никаких отношений с Друзяк. «Я не просил ее освобождать квартиру. На интим и намека не было», — заявил в интервью Александр.

По словам Серова, через несколько недель модель нашла себе жилье и съехала, его водитель даже помог перевести вещи в новую квартиру. "А через неделю мы узнаем о том, что она пишет, что ее держали взаперти, что я нездоровый проявил к ней интерес в интимном плане и чуть не изнасиловал. Почему она не уехала тогда, почему она не пошла в полицию?" – задается теперь вопросами Александр.

Надо отметить, что у исполнителя хита «Я люблю тебя до слез» уже были скандалы, связанные с его внебрачными детьми. Так, некая Кристина Тилер уверяла, что у ее мамы был роман с популярным артистом, и она стала плодом этой любви. Однако, сам певец эту связь всячески отрицает, так как и родство с красивой блондинкой. При этом в одном из шоу он признался, что дочь у него есть, но совершенно от другой женщины. В молодости он был влюблен в питерскую поэтессу в Валентину Аришину, которая родила от него дочь Алису.

Дарья с мамойФото: скриншот видео

Алиса Аришина последний год живет в США, куда переехала вслед за мужем с острова Тенерифе. Фотограф, блогер, делает дизайнерские чехлы для телефонов стоимостью 40 долларов за штуку. Еще несколько лет назад в своем блоге она писала, что мама родила ее от некогда популярной в России поп-звезды, правда, не называя имен. А сейчас на своей странице в соцсетях девушка выложила видео, в котором крайне резко высказалась о биологическом отце:

- У меня замечательная семья, и у меня нет никакого желания связываться с человеком по имени Александр Серов. Есть люди, которых я никогда не пойму, которые ведут себя недостойно звания артиста, мужчины, отца. За клевету надо отвечать и этот момент когда-нибудь настанет. Мы никогда ничего не просили, нам ничего не надо. У меня уже есть человек, которого я могу назвать отцом, который всегда мне помогает. Серов мне не интересен, и я бы хотела, чтобы он оставил меня и мою семью в покое!

В ТЕМУ

«Первое, что я ощутила - это страшный удар в голову. А потом второй, третий…»: бывшая жена Александра Серова рассказала о жизни со звездой

Елена Стебнева, наконец, прервала молчание и рассказала о побоях и унижениях от суперзвезды советской эстрады (подробности).