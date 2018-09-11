Татьяна Терешина узнала об измене жениха накануне свадьбы, но торжество отменять не стала

СЕГОДНЯ 10:55 2018-09-11T12:16:07+03:00

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Солистка группы Hi-Fi Татьяна Терешина после распада коллектива ушла в одиночное плавание и пара ее песен даже становились хитами. Параллельно певческой карьере красавица пыталась устроит личную жизнь и пять лет назад родила ребенка от телеведущего Славы Никитина, однако, брака с ним так и не случилось. Пара распалась и через два года звезда закрутила роман с бизнесменом Олегом. Летом влюбленные отдохнули на море во Франции, откуда Терешина начала публиковать фото себя уже беременной. Тогда же она объявила, что возлюбленный сделал ей предложение и свадьбу у них 16 сентября. Но накануне торжественного мероприятии в сети появилось видео, где жених позволяет себе не только обнимать и гладить по ноге неизвестную девушку, но и задирать ей футболку...

В Сети уже вычислили, что дама, с которой развлекся 23-летний Олег, работает стоматологом в столичной клинике и, возможно, не знала о его предстоящей свадьбе с известной исполнительницей. Казалось бы, когда на лицо видеодоказательства измены о какой свадьбе может идти речь? Но Терешина закатывать скандал не стала, и даже оправдала будущего мужа: мол, выпил и позволил себе немного «пошалить», что же тут такого?

tanya_tereshina теперь многие знаете что у меня там сыночек))))

«Короче, по факту ничего ужасающего я не увидела. Господи, мы ещё и не то делаем друг при друге. У нас страстные, не совсем стандартные отношения», — заявила Татьяна. Девушка, снятая на видео, по мнению Терешиной, специально устроила провокацию, чтобы разбить чужие отношения.

Надо отметить, что похожая ситуация возникла месяц назад в семье Ани Лорак, когда мужа звезды застукали в киевском караоке в компании местной тусовщицы. На кадрах видео видно, что пара нежно обнималась друг с другом, а потом вместе ушла из клуба. Несмотря на то, что эту ситуацию обсуждали все СМИ, сама звезда комментировать ее никак не стала. Однако, на днях появилась на публике без обручального кольца, заявив, что предательства не прощает.