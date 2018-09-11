В России стартовала глобальная проверка качества продуктов

СЕГОДНЯ 12:45 2018-09-11T13:05:01+03:00

При поддержке Минсельхоза РФ начался масштабный конкурс «Гарантия качества — 2018», в котором будут исследованы сотни продуктов со всей России

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Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М. Горбатова при поддержке Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации, а также при активной помощи и поддержке Минсельхоза РФ проводит Международный конкурс качества пищевой продукции «Гарантия качества — 2018». На дня в Совете Федерации прошло заседание Наблюдательного совета конкурса.

По словам председателя комитета Михаила Щетинина, этот конкурс — соревнование между производителями продукции. И участие в этом соревновании покажет не только конкурентоспособность товаров, но и поможет рассказать потребителям о качественной продукции.

- То, что конкурс проводит именно Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН - важный фактор объективности результатов, - сказал Михаил Щетинин. - ФНЦ располагает высококвалифицированными специалистами, современным лабораторным оборудованием и методиками проведения испытаний пищевой продукции.

Таким образом, объективные результаты конкурса позволят выявить производителей высококачественной продукции и повысить их конкурентоспособность. Кроме того, гарантом объективности станут члены наблюдательного совета в который вошли чиновники федеральных и региональных органов исполнительной и законодательной власти, члены научных организаций, отраслевых союзов и ассоциаций.

Конкурс еще только стартовал, но уже вызвал интерес среди производителей: о своем участии заявили предприятия из 27 регионов, которые представят 182 образца продукции. Как отметили организаторы, пока больше всего заявок поступили от предприятий из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы и Московской области.

Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится 8 ноября 2018 года, в Международный день качества в Совете Федерации. После чего, каждый участник конкурса получит право на наносить медали конкурса «Гарантия качества» на этикетку товара. А победителей ждут преференции от Минсельхоза и Совета Федерации для продвижения продукции в регионах РФ и на международном рынке.

О том,зачем нужны такие медали и конкурсы качества, читайте тут.

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Кто может участвовать в конкурсе

В конкурсе могут принять участие предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели, комбинаты питания и школьные столовые. В 2018 году конкурс «Гарантия качества» будет проводиться по 17 номинациям: мясная продукция, продукты для детского, функционального питания, безалкогольные напитки, соки, овощи и фрукты и др.