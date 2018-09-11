Почта России готова принять миллиард посылок из Китая

СЕГОДНЯ 16:35 2018-09-11T16:37:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Почтовые отделения в стране стали пунктами выдачи китайских посылок. Россияне распробовали онлайн-торговлю и все больше заказывают дешевые товары из Поднебесной. Почтовики с потоками пока справляются. Более того, готовятся, что объем трансграничной торговли будет с каждым годом расти.

- Сейчас мы доставляем порядка 200 млн. посылок из Китая в Россию. Я считаю, что в течение ближайших пяти лет мы можем увеличить эти объемы в пять раз. При этом инфраструктура, которая создается "Почтой России", нацелена не только на импорт, но и на экспорт товаров из России в Китай, и здесь, мне кажется, потенциал еще больше, - заявил на Восточном экономическом форуме во Владивостоке гендиректор «Почты России» Николай Подгузов.

Чтобы удовлетворить растущий спрос и избежать очередей, в компании планируют построить 38 логистических центров в 34 российских городах.

- Это города-миллионники и с населением более 500 тыс. человек, которые охватывают более 80% населения нашей страны. Инвестиции составят 24 миллиарда рублей, - рассказал Подгузов.

При этом такая инфраструктура позволит не только обрабатывать посылки, поступающие из-за рубежа, но и оперативно доставлять товары внутри страны. Многие магазины постепенно переходят на продажу товаров онлайн. По словам Николая Подгузова, сейчас доля онлайн-торговли в общем обороте ритейла составляет 3,5%. Но она с каждым годом будет расти.