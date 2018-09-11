Российским военным запретят постить селфи в соцсетях

СЕГОДНЯ 18:02 2018-09-11T18:07:52+03:00

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Российским военным — вслед за сотрудниками ФСБ и ФСО — запретят выдавать в интернет данные о себе и сослуживцах.

Законопроект в Госдуму внесло правительство (заговорили о нем чуть ли не год назад). Инициатор — Минобороны. Его суть — ни в соцсетях, ни в СМИ нашим военнослужащим разместить селфи на фоне сирийских руин или кавказских аулов больше не получится. Да, в общем, любые фото- и видеоматериалы, данные геолокации для тех, кто в сапогах - отныне «не для печати».

Почему вскоре будет наложен запрет на тесную связь наших бойцов с интернетом? В Минобороны поясняют: «военнослужащие представляют особый интерес для спецслужб отдельных государств, террористических и экстремистских организаций». А карточка, которую личный состав с долей легкомысленно постит в сеть из далекой командировки — наводка для шпиона: враг и ведомство может вычислить по фото (а, тем более, видео), и сведения о выполняемых задачах выудить и, главное точное местонахождение зафиксировать. Причем не важно, снял ты, скажем, в Пальмире на исторических развалинах себя или поставил в кадр боевого друга — за это совсем скоро будет грозить дисциплинарная ответственность (офицерам), а контрактника-фаната соцсетей могут просто турнуть со службы! Ведь он ставит под угрозу и свою жизнь, и жизнь своих товарищей!

Примечательно, что Пентагон не так давно уже запретил использовать гаджеты с геолокацией на своих военных базах.