«Министерство» отправили на Первый фестиваль телесериалов «Пилот»

СЕГОДНЯ 18:31 2018-09-11T18:32:32+03:00

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В рамках Первого фестиваля телесериалов «Пилот», который пройдет в Иваново с 12 по 15 сентября, будет представлен сериал «Министерство».

Это история о провинциальном министерстве строительства. Сатирическая сюжетная линия здесь соседствует с драматической. Смех сквозь слезы и гоголевские персонажи — такова жизнь без прикрас от авторов «Министерства». По словам создателей сериала, восемь серий о лицемерии и предательстве, любви и взаимопомощи пролетят в одно мгновение.

Режиссером сериала стал Григорий Фёдоров. За его плечами работа над популярными отечественными сериалами «Неzлоб» (2013), «Пятницкий», «Глава четвертая» (2014). Он сотрудничал с каналами НТВ, СТС, ТВ3 и ТНТ.

— Для меня сериал «Министерство» — это рассказ о современной России. Здесь есть от чего огорчиться и есть чему порадоваться. На первый взгляд в сериале нет положительных героев. Но разве есть положительный герой в гоголевских «Мёртвых душах»? У нас в стране живут удивительные люди. За маской бюрократа может скрываться живой понимающий человек, — объясняет журналистам Григорий Федоров.

Главные роли в сериале исполнили актеры Кирилл Сафонов и Иван Оганесян.

Напомним: Кирилл Сафонов играл на сцене ведущих московских театров (Московский академический театр имени Владимира Маяковского, Московский драматический театр им. К. С. Станиславского, «Современник» и др.), снялся более чем в 50 фильмах и сериалах. Иван Оганесян снялся более чем в 30 фильмах и сериалах, участвовал в постановке мюзикла «Норд Ост».