2018-09-11T18:32:32+03:00
Телевизор

«Министерство» отправили на Первый фестиваль телесериалов «Пилот»

Это история о провинциальном министерстве строительства
Игорь ПОЛЯКОВ
Поделиться:
Режиссер Григорий Фёдоров на съемках сериала.Режиссер Григорий Фёдоров на съемках сериала.
Изменить размер текста:

В рамках Первого фестиваля телесериалов «Пилот», который пройдет в Иваново с 12 по 15 сентября, будет представлен сериал «Министерство».

Это история о провинциальном министерстве строительства. Сатирическая сюжетная линия здесь соседствует с драматической. Смех сквозь слезы и гоголевские персонажи — такова жизнь без прикрас от авторов «Министерства». По словам создателей сериала, восемь серий о лицемерии и предательстве, любви и взаимопомощи пролетят в одно мгновение.

Режиссером сериала стал Григорий Фёдоров. За его плечами работа над популярными отечественными сериалами «Неzлоб» (2013), «Пятницкий», «Глава четвертая» (2014). Он сотрудничал с каналами НТВ, СТС, ТВ3 и ТНТ.

— Для меня сериал «Министерство» — это рассказ о современной России. Здесь есть от чего огорчиться и есть чему порадоваться. На первый взгляд в сериале нет положительных героев. Но разве есть положительный герой в гоголевских «Мёртвых душах»? У нас в стране живут удивительные люди. За маской бюрократа может скрываться живой понимающий человек, — объясняет журналистам Григорий Федоров.

Главные роли в сериале исполнили актеры Кирилл Сафонов и Иван Оганесян.

Напомним: Кирилл Сафонов играл на сцене ведущих московских театров (Московский академический театр имени Владимира Маяковского, Московский драматический театр им. К. С. Станиславского, «Современник» и др.), снялся более чем в 50 фильмах и сериалах. Иван Оганесян снялся более чем в 30 фильмах и сериалах, участвовал в постановке мюзикла «Норд Ост».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Сериалы, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Читайте также
Вера Фишер: как сейчас живет звезда бразильских сериалов
Мисс Бразилия, Элена из сериала «Семейные узы», Ивети из «Клона»... Все это бразильская актриса немецкого происхождения Вера Фишер. Teleprogramma.pro узнала, чем занимается и как выглядит звезда мыльных опер 90-х в 2018 году
Новости 24
Запрещенные на Украине российские сайты остаются одними из самых популярных
В ООН указали на нехватку средств для оказания помощи сирийским беженцам
Источник в Риме: Придумав агента в деле Скрипалей, британцы хотели втянуть Россию в шпиономанию
Поклонская рассказала о проверке пяти депутатов на соблюдение антикоррупционного закона
Суд продлил срок домашнего ареста фигуранток дела "Нового величия"
В Подмосковье лось в поисках невесты прошелся по городским улицам
США продолжают расследование "акустических атак" против дипломатов на Кубе
Госдума одобрила увеличение штрафов для авиадебоширов
Ученые назвали эффективный способ снизить давление без лекарств
Страшная авария на Минском шоссе в Подмосковье: погиб один человек
На США надвигается ураган «Флоренс»
На США надвигается ураган «Флоренс»
Экс-глава спецслужбы Грузии рассказал об экспериментах США над людьми
Российский руфер забрался на здание самого охраняемого банка в Колумбии за 10 минут
В Сети не разделили восторг Порошенко от "драйвового видео" украинских танкистов
Ушаков прокомментировал сообщения СМИ о "завербованном" дипломате в деле Скрипалей
Умер экс-глава Пенсионного фонда России Александр Куртин
Кабмин предложил запретить военным разглашать данные о себе и сослуживцах
Мосгорсуд оставил Серебренникова под домашним арестом до 19 октября
Посол Швеции исключил возможность остановки «Северного потока - 2»
Тони Роббинс снова выступит в России
Кремль не воспринял всерьез сообщения о возможной атаке США по силам РФ в Сирии
Глава ВЦИОМ рассказал, в какой месяц россияне наиболее несчастны
В Нигерии при взрыве бензовоза погибло 35 человек
Боевики приступили к съемкам постановочной химатаки в сирийском Идлибе
Россияне готовы отказаться от лапши и каш быстрого приготовления