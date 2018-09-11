2018-09-11T19:24:38+03:00
Экономика

Для пенсионеров расширят льготы по капремонту

В правительстве не исключают дополнительных изменений в пенсионном законодательстве
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время обсуждения пенсионного законодательства в штабе партии "Единая Россия". ФОТО Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАССПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время обсуждения пенсионного законодательства в штабе партии "Единая Россия". ФОТО Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
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Во вторник, 11 сентября, премьер Дмитрий Медведев провел встречу с «Единой Россией», на которой обсуждались изменения пенсионного законодательства. Одно из прозвучавших предложений - расширить льготы по уплате взносов на капитальный ремонт для пожилых людей. Сейчас на льготы по капремонту могут рассчитывать только одиноко проживающие люди возраста старше 70 и 80 лет или проживающие в семье, состоящей только из неработающих пенсионеров.

Медведеву предложили распространить эту льготу также на 70-80-летних, проживающих совместно с человеком, достигшим возраста 55 (для женщин) и 60 лет (для мужчин).

- Надо посчитать, во что это выльется, но думаю, что можно посмотреть вполне такого рода трансформацию этой льготы - чтобы в этом случае она касалась не только самих людей, достигших весьма зрелого возраста, то есть 80 и 70 лет, которые проживают одиноко или с супругами, но и тех членов семьи, которые проживают вместе с ними и по сути достигли действующей планки пенсионного возраста, - согласился премьер.

Единороссы пожаловались Медведеву на Минфин. По их словам, он не дает им увеличивать расходы на социальные нужды.

- Не могу не согласиться, что в нынешней ситуации к целому ряду социальных программ нужно относиться внимательнее, они становятся более важными для граждан предпенсионного возраста. Минфин работает в жестких рамках, за что его часто критикуют, но в противном случае у нас начнет трещать бюджет. Но подобный сигнал должен привести в ряде случаев и к увеличению поддержки регионов, - заметил премьер.

Медведев также заявил, что ждет от госкорпораций и крупных компаний предложений по занятости людей предпенсионного возраста.

- Государство, с одной стороны, должно сделать все, чтобы не допустить трудовой дискриминации по возрасту. Нужно усилить контроль за деятельностью работодателей. Службы занятости должны уделять людям старшего возраста особое внимание.

С другой стороны, свои меры по поддержке граждан предпенсионного возраста должны предложить все, кто осознает свою социальную ответственность, имею в виду сами предприятия, включая государственные корпорации. Это часть большого общественного договора! - заявил Медведев.

Премьер заметил, что разработанный правительством законопроект о повышении пенсионного возраста вызвал «нелицеприятное, жесткое обсуждение», но откладывать этот вопрос было бы «нечестно». При этом Медведев не исключил дальнейших изменений в пенсионное законодательство.

- Задача нашей партии - в течение всего переходного периода самым внимательным образом следить, как законодательство будет работать. Мы должны откликаться на те проблемы, которые могут возникать. И не надувать щеки, а принимать решения. Может быть, даже что-то придется скорректировать. К этому нужно быть готовыми, - отметил премьер.

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