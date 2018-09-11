2018-09-11T07:49:02+03:00
Политика

Путину показали дальневосточные ТОРы

Президент поручил усилить контроль за китайскими компаниями
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Владимир Путин во время осмотра выставки территорий опережающего развития. Фото: kremlin.ruВладимир Путин во время осмотра выставки территорий опережающего развития. Фото: kremlin.ru
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Громкое поросячье хрюканье из монитора нисколько не смутило Владимира Путина — в принципе, так и должно было быть. Президент России на выставке территорий опережающего развития во Владивостоке по видеосвязи открывал сразу несколько предприятий в рамках ТОР, а среди них был и свиноводческий комплекс компании "Русагро" в Приморском крае. Запущенный Путиным проект в ТОР "Михайловский" включает в себя не только свиноферму, но и элеваторы, производство кормовой базы с общим объемом инвестиций в 20 миллиардов рублей. Пуск этого производства закроет потребности Дальнего Востока в свинине, после чего ТОР замахнется и на экспорт в Китай.

Кроме этого Путин дал старт строительству Баимского ГОКа на Чукотке с инвестициями более чем в 300 миллиардов рублей (там появится одно из крупнейших в мире неразработанных месторождений меди), открыл строительство в бухте Бечевинской на Камчатке терминала по перевалке сжиженного природного газа компании "НОВАТЭК" с инвестициями в 70 миллиардов рублей.

Президенту рассказали о работе ТОРов на Дальнем Востоке и попросили помочь с облегчением нагрузки на малый бизнес со стороны контролирующих органов. Предлагается передать Корпорации развития Дальнего Востока часть отчетных функций резидентов ТОРов - малых компаний, и контрольные органы будут проверять не сами компании, а корпорацию.

- Проработайте это предложение, - поручил Путин вице-премьеру Юрию Трутневу.

Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций представило главе государства проект по строительству в Хабаровском крае целлюлозно-бумажного комбината. Инвестирующей в проект китайской компании China pаper выделена лесосека, но с обязательством воспроизводить лес на этой территории.

- За воспроизводством сырьевой базы обязательно надо следить самым внимательным образом, - поручил Путин. - Одно дело - на бумаге, другое - в реальности.

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