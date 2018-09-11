Футболист Александр Головин вернулся к тренировкам в составе "Монако"

СЕГОДНЯ 08:40 2018-09-11T08:42:43+03:00

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Лидер сборной России по футболу Александр Головин, который в августе после перехода в "Монако" получил травму, приступил к полноценным тренировкам. Хавбек, который блистал на чемпионате мира 2018, восстановился после травмы голеностопа.

Футбольный клуб "Монако" у себя в соцсетях наконец-то "засветил" Головина, который вместе с партнерами тренируется в общей группе. Александр продолжает занятия в расположении клуба во время паузы в национальных чемпионатах на матчи национальных сборных. Ранее он работал по индивидуальной программе после травмы, которая, к счастью, не потребовала хирургического вмешательства.

Отметим, что Головин вполне может дебютировать за "Монако" уже в ближайшие выходные. 15 сентября новый клуб бывшего игрока московского ЦСКА проведет поединок чемпионата Франции на выезде против клуба "Тулуза".

Напомним, что Александр Головин переехал во Францию после успешно проведенной в составе сборной России игры на домашнем чемпионате мира 2018 года. Наша команда дошла на этом турнире впервые в истории до четвертьфинала, где уступила в поединке в Сочи сборной Хорватии в серии пенальти.