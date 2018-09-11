2018-09-11T08:42:43+03:00
Спорт

Футболист Александр Головин вернулся к тренировкам в составе "Монако"

Полузащитник сборной России готов дебютировать за монегасков
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Александр Головин.Александр Головин.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Лидер сборной России по футболу Александр Головин, который в августе после перехода в "Монако" получил травму, приступил к полноценным тренировкам. Хавбек, который блистал на чемпионате мира 2018, восстановился после травмы голеностопа.

Футбольный клуб "Монако" у себя в соцсетях наконец-то "засветил" Головина, который вместе с партнерами тренируется в общей группе. Александр продолжает занятия в расположении клуба во время паузы в национальных чемпионатах на матчи национальных сборных. Ранее он работал по индивидуальной программе после травмы, которая, к счастью, не потребовала хирургического вмешательства.

Отметим, что Головин вполне может дебютировать за "Монако" уже в ближайшие выходные. 15 сентября новый клуб бывшего игрока московского ЦСКА проведет поединок чемпионата Франции на выезде против клуба "Тулуза".

Напомним, что Александр Головин переехал во Францию после успешно проведенной в составе сборной России игры на домашнем чемпионате мира 2018 года. Наша команда дошла на этом турнире впервые в истории до четвертьфинала, где уступила в поединке в Сочи сборной Хорватии в серии пенальти.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Спецпредставители США и Южной Кореи обсудили КНДР
В мировой рейтинг трудоустройства выпускников попали 11 российских вузов
Автомобилистам разрешат оплачивать штрафы со скидкой после «льготного» периода
«Уникальное предприятие»: Путин назвал строительство судоверфи «Звезда» проектом общенационального масштаба
Кабул снова подвергся ракетному обстрелу
Си Цзиньпин прилетел во Владивосток для участия в ВЭФ-2018
Избранный президент Мексики пригласил Путина на свою инаугурацию
Вице-премьер Италии: санкции против России не имеют никакого смысла
Нетрезвые украинские рыбаки приплыли в Крым для обмена опытом
«За мусульман»: США готовят санкции против Китая из-за нарушений прав человека
«Газпром нефть» нашла большие запасы нефти на Сахалине
Погода в Москве на 11 сентября 2018 года: ожидается небольшой дождь и до +23 градусов
В России стартовали крупные стратегические учения «Восток – 2018»