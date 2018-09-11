Дмитрий Артюхов вступил в должность губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа

СЕГОДНЯ 11:10 2018-09-11T11:11:48+03:00

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9 сентября на внеочередном заседании заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) губернатором региона был избран Дмитрий Артюхов. Соответствующее постановление подписал председатель ЗС ЯНАО Сергей Ямкин. В тот же день в Салехарде, в концертном зале культурно-делового центра состоялась торжественная церемония вступления Дмитрия Артюхова в должность главы региона.

«ОПИРАЯСЬ НА МНЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ»

На церемонии инаугурации присутствовали полпред президента России в УрФО Николай Цуканов, федеральный министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, врио губернатора Тюменской области Александр Моор, члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, ветераны Великой Отечественной войны и представители общественных организаций.

Положив правую руку на специальное издание Конституции РФ и Устава (Основного Закона) Ямало-Ненецкого автономного округа, Дмитрий Артюхов принес торжественную присягу:

«Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации и Устав (Основной закон) Ямало-Ненецкого автономного округа, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности во имя процветания Ямало-Ненецкого автономного округа».

Председатель заксобрания ЯНАО Сергей Ямкин вручил Дмитрию Артюхову знак губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа и поздравил главу региона.

«Это ответственный пост, но у Вас большой опыт командной работы, и мы с депутатами уверены, что Вы справитесь со всеми государственными задачами. От всей души желаем Вам энергии и успехов в достижении поставленных целей», - сказал он.

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в УрФО Николай Цуканов поздравил избранного губернатора с ответственной и важной миссией и выразил уверенность в продуктивной работе главы арктического региона.

«Разрешите мне по поручению Президента поздравить теперь уже избранного губернатора. Дмитрий Артюхов - опытный руководитель, несмотря на то, что молодой человек. Мне хотелось бы, чтобы такое понятие, как преемственность, для вашего региона было руководством к действию. Конечно, будут свои планы, свои задачи. Но нужно опираться в своих планах на мнение жителей, выполнять указы Президента. Я уверен, что в этом плане у Вас все будет хорошо», - отметил Николай Цуканов.

Кроме того, в адрес Дмитрия Артюхова поступили поздравительные телеграммы от руководителей министерств и ведомств РФ, глав субъектов РФ, региональных и муниципальных органов власти.

ЦЕЛЬ ОБОЗНАЧИЛ ПРЕЗИДЕНТ

Со вступлением в должность губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова поздравил министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин.

«Я хочу пожелать успехов в этой непростой работе, удачи и хорошей крепкой команды. И главное, чтобы, несмотря на сложности, Вы никогда не забывали о жителях Ямала. Потому что вся наша работа – она ради них. В регионе огромный человеческий потенциал и самое больше богатство – это люди», - сказал Дмитрий Кобылкин во время торжественной церемонии.

В своем выступлении губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поблагодарил всех за искренние поздравления и обозначил приоритеты в своей будущей работе:

«Это не только большая честь, но и огромная ответственность. Президент России Владимир Владимирович Путин чётко обозначил основную цель на ближайшие годы. Наша страна должна совершить качественный рывок в развитии, и, в первую очередь, – в области экономики», - сказал Дмитрий Артюхов.

После завершения церемонии инаугурации в зале Культурно-делового центра состоялся праздничный концерт.

«ЗА» 14 ДЕПУТАТОВ ИЗ 18

Напомним, Дмитрий Артюхов стал одним из трех кандидатов, которых 17 августа на рассмотрение депутатам ЗС ЯНАО внес президент России Владимир Путин. Дмитрий Артюхов 29 мая 2018 года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора автономного округа. Так же на должность руководителя региона депутаты рассматривали кандидатуры заместителя председателя комитета ЗС ЯНАО по социальной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Александра Голубенко и директора ГКУ «Дирекция транспорта ЯНАО» Виталия Лагутина.

По итогам трех выступлений состоялось тайное голосование депутатов, в результате которого за кандидатуру Дмитрия Артюхова проголосовали 14 депутатов из 18 присутствующих.

Основные положения программы, представленной депутатам ЗС ЯНАО Дмитрием Артюховым

Устойчивое экономическое развитие

На территории ЯНАО реализуется сразу несколько крупных промышленных и инфраструктурных проектов: на федеральном уровне одобрено концессионное соглашение о строительстве Северного широтного хода, представлены Президенту России планы по строительству железнодорожной ветки Бованенково - Сабетта (СШХ-2), произошел запуск второй линии завода «Ямал-СПГ», и в ближайших планах запуск еще двух линий, принято решение о строительстве следующего завода по сжижению природного газа на полуострове Гыдан – «Арктик СПГ-2», впереди активное освоение запасов Харасавэйского месторождения, шельфовые проекты. Основной эффект от реализации крупнейших проектов в российской Арктике, по мнению Дмитрия Артюхова, должны почувствовать, как на уровне всего государства, так и на уровне каждого жителя Ямала. Это, в первую очередь, налоговые поступления в региональный бюджет, что положительно скажется на качестве жизни всего региона. Приоритетом, отметил Дмитрий Артюхов, непременно должно стать обеспечение жителей округа рабочими местами при реализации всех крупных проектов.

Улучшение жилищных условий населения

Для сохранения высоких темпов по обеспечению ямальцев комфортным жильем и исполнения регионом задачи Президента РФ Дмитрий Артюхов предлагает развивать комплексный подход. Он включает в себя как прямую поддержку процесса переселения из аварийного жилья региональным бюджетом, так и создание условий для роста конкуренции на строительном рынке Ямала путем софинансирования округом оснащения инженерной инфраструктурой будущих участков под строительство; внедрением механизмов арендного жилья с созданием единого регионального оператора и пилотными городами – Новым Уренгоем и Губкинским. Так же будет продолжена и усовершенствована адресная поддержка отдельных категорий граждан. В частности, озвучено предложение - увеличить размер компенсации молодым семьям на приобретение нового жилья. Сегодня эта категория ямальцев может рассчитывать на компенсацию одной трети стоимости жилья по региональной программе, если речь идет о семье из трёх человек. Весь комплекс мер позволит увеличить темп ежегодного ввода нового жилья в два раза и к 2024 году вводить в эксплуатацию до 360 тысяч квадратных метров жилья в год.

Создание социальной инфраструктуры

Дмитрий Артюхов выразил уверенность в том, что современный север должен быть территорией, комфортной для жизни не только в городах, но и в поселках. В округе будут строиться школы – не менее 20 в ближайшие пять лет. Очередность от полутора до трех лет в детских садах Ямала в ближайшие три года должна быть ликвидирована. Для этого будет построено более двадцати дошкольных учреждений по всему округу. Запланировано оснастить профессиональным оборудованием 18 детских школ искусств и реализовать проект по созданию 6 современных библиотек. Особое внимание – объектам здравоохранения и качеству медицинской помощи. Сразу несколько программ будет работать в округе на привлечение специалистов в сферу медицины. Прозвучало предложение к уже существующим мерам добавить еще одну - предоставление специалистам бюджетной сферы субсидии на первоначальный взнос при покупке собственного жилья в автономном округе. Комфорт и своевременность оказания медицинских услуг будут одним из приоритетов, решаться эта задача будет в том числе и благодаря строительству 16 объектов здравоохранения на Ямале. Обустраивать города и поселки, делать их привлекательными и уютными в рамках соглашений с правительством ЯНАО будут и компании ТЭК, работающие на территории Ямала.

Повышение транспортной доступности Ямала

В ближайшие годы Ямал выйдет на новый уровень развития транспортной инфраструктуры. Это станет возможным благодаря реализации ключевых проектов – в первую очередь строительству Северного широтного хода. К 2021 году планируется обеспечить сквозной проезд по трассе Салехард – Надым. Дорога свяжет воедино восток и запад округа, обеспечит большинству крупных городов Ямала наземное сообщение со столицей региона. Строительство моста через реку Обь станет знаковым событием для жителей всей западной части округа, станет мощным стимулом развития местных производств. Дмитрий Артюхов так же подчеркнул, что будут предприняты все усилия по дальнейшей реализации проекта строительства моста через реку Пур, который также будет возведён в округе по схеме концессии.

Сохранение природы и традиций

Огромные усилия Ямалу предстоит предпринять для решения вопроса ликвидации на территории округа несанкционированных свалок. Также необходимо в ближайшие годы решить вопрос с переработкой мусора на территории региона. Три завода по сортировке мусора на базе концессии должны быть построены в Салехарде, Ноябрьске и Новом Уренгое. Продолжится строительство водоочистных сооружений для обеспечения жителей даже самых отдаленных поселков региона чистой питьевой водой. Продолжится в регионе и поддержка коренных малочисленных народов севера. В округе существуют 14 программ и около 40 законов, устанавливающих различные меры поддержки коренного населения Ямала. Одна из введённых новых мер – возможность первоочерёдного предоставления жилья по социальному найму пенсионерам-тундровикам, которые вели кочевой образ жизни и пожелали переехать в город или поселок. Также Дмитрий Артюхов отметил особое внимание, с которым в ЯНАО будут относиться к защите прав коренных народов при рассмотрении изменений пенсионного законодательства РФ.