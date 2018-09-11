2018-09-11T11:39:59+03:00
Экономика

Роструд проследит за 340 тысяч компаний с возрастными сотрудниками

Ведомство проверит, как соблюдаются их права и поможет в переобучении
Александра КОЗЛОВА
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Глава Роструда Всеволод ВуколовГлава Роструда Всеволод ВуколовФото: ТАСС
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Роструд собирается следить за 343 тысячами компаний, чьи сотрудники вот-вот собираются выйти на пенсию. Людям предпенсионного возраста будут оказывать адресную помощь вместе с региональными службами занятости. Об этом сообщил глава Роструда Всеволод Вуколов на Восточном экономическом форуме, который проходит во Владивостоке.

- Сегодня стоит огромная задача с гражданами предпенсионного возраста. Мы сейчас передали порядка 340 тыс. предприятий в службы занятости, чтобы уже сегодня работать с предпенсионерами адресно. Чтобы сегодня понять, чему их переучивать, что им предложить, - рассказал он.

Вуколов отметил, что его ведомство ведет мониторинг более 400 российских компаний, которые заявили о готовящихся сокращениях сотрудников.

- По законодательству предприятия, которые собираются проводить сокращения, ликвидацию, заявляются в службу занятости, - пояснил Вуков. - На таких предприятиях мы начали проверки. Мы выявляем состав сотрудников, которых собираются сократить, и соответственно проверяем на предмет соблюдения и защиты прав лиц предпенсионного возраста.

Напомним, президент Владимир Путин предложил Президент России Владимир Путин предложил штрафовать предприятия, которые незаконно увольняют людей минимум за 5 лет до пенсии. Для тех предпенсионеров, которые решили уйти с работы сами, планируется повысить пособие по безработице. А также предложить им программу обучения по новой специальности.

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