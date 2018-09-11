Евгений Примаков: Думаю, дед меня поддержал бы, и точно - не стыдился бы. Тем более, что из журналистики я не ухожу

СЕГОДНЯ 11:31 2018-09-11T11:43:55+03:00

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В нижней палате парламента на одного журналиста теперь станет больше. На довыборах в Госдуму по Балашовскому одномандатному округу в Саратовской области в ходе воскресного голосования победу одержал член Общественной палаты России Евгений Примаков (внук бывшего премьера Евгения Максимовича Примакова) - он получил 65,15% голосов избирателей. Я связался с коллегой по телефону...

- Евгений, поздравляю вас. Это мужественный шаг. Но вот журналистика теперь потеряет или приобретет?

- Не знаю, приобретет или потеряет журналистика, но я собираюсь продолжать делать программу «Международное обозрение». (Она выходит на телеканале "Россия 24".) Мы обсуждали это с Олегом Борисовичем Добродеевым (гендиректор ВГТРК), с Евгением Владимировичем Бекасовым (главред "России-24") - все настроены сохранить программу.

- Это хорошо!

- Пока шла предвыборная кампания, я не мог работать в кадре по Закону о выборах, чтобы это не было незаконной агитацией. Меня заменял мой коллега и друг Андрей Муртазин, человек, безусловно, невероятного опыта.

Очень рад, что он у нас в команде есть. Знаю теперь, если что-то случится, если не смогу программу выпустить сам, - у нас есть всегда дублер, который не хуже меня работает.

Но, в любом случае, я собираюсь вернуться в программу.

- Когда мы увидим вас в эфире - уже в новом качестве?

- Пока по плану - 14-го сентября... Мы всегда добавляем – «по плану». Потому что мало ли что может быть. Бывало, что программа не выходила из-за каких-то событий важных, переносился эфир. Никогда не говорим точно, но планируем, что это будет 14-го числа.

Евгений Примаков - о своём избрании депутатом Госдумы 00:00 00:00

- А в Думе чем вы будете заниматься?

- Об этом пока рано говорить. Надо сначала, чтобы закончился поствыборный бюрократически-бумажный оформительский процесс. Насколько я знаю, официальные протоколы должны быть подписаны, а потом отправлены в Москву, все это должно быть оформлено.

Я пока что не депутат Госдумы, пока что называюсь избранным. Доберемся до Думы и посмотрим... Не хочу загадывать.

- В больших интервью "Комсомолке", которые мы с вами делали, вы рассказывали, как Евгений Максимович относился к вашим поступкам, как он их воспринимал... Вот сейчас ваш дедушка вас бы поругал или похвалил? Что он сказал бы?

- Думаю, что поддержал бы. Думаю, он меня бы точно не стыдился.

- Ваши близкие как восприняли этот ваш шаг?

- Позвонили, поздравили с победой.

А вообще считаю, что это - история не про победу и поражение, победу одного кандидата, поражение - других. Это - наем на работу. Я к этому так отношусь.

Вот есть округ, где 464-465 тысяч избирателей, из них при явке в 34% 104 тысячи наняли меня на работу. Теперь я нанятый представитель этого самого округа. Это трудовой контракт.

Так что - это не какая-то там миссия и что-то героическое, это - работа, на которую меня взяли.

- Какая-то помощь нужна от нас? Вообще от журналистов, которые к вам все очень хорошо относятся?

- Сохранять адекватность, здравый смысл, не искать чего-нибудь жареного и желтенького, как бывает, к сожалению, в нашем ремесле. Продолжать работать. И работать совместно.

- Но, в принципе, депутата Примакова мы можем критиковать?

- Да запросто! Я за время кампании уже много чего про себя узнал и услышал. Поэтому меня сложно чем-то удивить...

- Удачи вам, Евгений!

- Спасибо, Александр. И вам успехов.