2018-09-11T12:43:22+03:00
В мире

Судьба перебежчика: как заканчивали российские предатели на Западе

Пять спецопераций по ликвидации врагов страны
Сергей НОВИКОВ
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Лев Троцкий был убит в собственном доме в Мексике в 1940 годуЛев Троцкий был убит в собственном доме в Мексике в 1940 году
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Быть обвиненной Западом во всех мыслимых и немыслимых человеческих грехах России не привыкать. Фейковые новости про нашу страну успешно тиражируются в зарубежных СМИ, где Москва зачастую выставляется настоящим монстром. Из последнего - отравление экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Лондоне. Масла в огонь на прошлой неделе подлили британцы - прокуратура и полиция представили "неопровержимые", на их взгляд, доказательства причастности России к попытке убийства предателя. Английские правоохранители, все больше в ходе этого так называемого расследования похожи на пресловутых "британских ученых" из анекдотов. Напомним, Лондон выявил двух агентов Кремля (якобы кадровые сотрудники российской военной разведки), которые прилетели в Англию рейсом "Аэрофлота" из Москвы под вымышленными (но все же российскими!) фамилиями, два дня катались вдвоем под камерами наружного наблюдения по центру британской столицы, измазали Скрипалям входную дверь ядом и спокойно уехали назад в Россию. В такую околесицу обыватель на Западе охотно верит, наивно полагая, что именно так профессионалы и работают...

Поговаривают, что во времена грозного КГБ действительно существовал отдел "Возмездие", который занимался физическим устранением предателей, сбежавших из СССР и "сливших" секреты родины. Но вот в 90-е годы во время "разгула" демократии было решено от подобной практики отказаться - президент Борис Ельцин запретил проводить подобные операции. Хотя история знает немало примеров довольно странной кончины предателей и инакомыслящих, осевших за границей. Ровно как и блестящие спецоперации по ликвидации перебежчиков и врагов народа.

1. Ледоруб для Льва Троцкого

Ставший в годы революции фактически вторым человеком в стране нарком Лев Троцкий был убит в собственном доме в Мексике в 1940 году.

В 20-е годы он попал в немилость высшего партийного руководства и был вынужден бежать из страны. В итоге революционера приютила Мексика – туда он перебрался к 1937 году. С этого же момента в СССР по указанию его главного идеологического противника – Иосифа Сталина – началась подготовка к ликвидации лидера троцкистского движения. Сначала один за одним при весьма неясных обстоятельствах погибли его ближайшие соратники, затем был убит его сын. В 1940-м на самого Троцкого было совершено первое покушение, которое, впрочем, оказалось безрезультатным - оно было совершено в виде разбойного нападения, причем плохо подготовленного. Затем НКВД прибег к помощи своего испанского агента – Рамона Меркадера, который еще с 1938 года начал втираться в доверие к Троцкому. Под видом уставшего от жизни богатого бельгийца, симпатизирующего левому движению, агент «Раймонд» (псевдоним Меркадера) 20 августа 1940 года пришел к Троцкому, чтобы ознакомить его с одним из своих научных трудов. Пока бывший нарком изучал работу, Меркадер нанес ему смертельное ранение ледорубом, который прихватил с собой под полами плаща. Троцкий скончался на следующий день.

Сам Меркадер был арестован и осужден. Он вышел на свободу в 1960 году, после чего перебрался в СССР, где получил звезду Героя.

2. Пистолет-шприц для Степана Бандеры

Лидер украинских националистов был убит 15 октября 1959 года.

Живший к тому времени в немецком Мюнхене Бандера стал жертвой агента КГБ Богдана Сташинского. Сташинский выслеживал Бандеру более полугода. И вот в один из дней он дождался своего часа. Бандера, вернувшись домой, отпустил у подъезда своих телохранителей. Это решение стало роковым – на третьем этаже его поджидал Сташинский с завернутым в газету пистолетом-шприцем, наполненным цианистым калием. Агент КГБ выстрелил в лицо Бандере, отчего тот моментально рухнул на ступеньки. Соседи услышали крик Степана Попеля (именно под этим именем они знали скрывавшегося Бандеру) и вызвали скорую. По дороге в больницу тот скончался. От падения Бандера разбил себе голову, таким был и первичный диагноз – смерть в результате черепно-мозговой травмы. Последующая экспертиза показала, что на самом деле националист умер от отравления цианистым калием.

Сташинский позже был арестован. Он признался в убийстве Бандеры. За участие в операции награжден орденом Красного Знамени.

Лидер украинских националистов был убит 15 октября 1959 года

Лидер украинских националистов был убит 15 октября 1959 года

3. Кусок мяса для Сергея Третьякова

Полковник Службы внешней разведки России сбежал в США в 2000 году, погиб он при загадочных обстоятельствах в 2010 году.

Для своих Третьяков был заместителем резидента Службы внешней разведки (СВР) в Нью-Йорке. Для остального мира – первый секретарь постоянного представительства России при ООН. В октябре 2000 года он оставил на столе своей нью-йоркской квартиры записку «Елена (жена Третьякова. – «КП») нашла хорошую работу. Мы решили остаться в США» и растворился в мегаполисе. Работал на американцев он с 1997 года.

Говорят, что Третьяков самый высокооплачиваемый российский «дезертир» - за предательство своей страны ФБР заплатило ему более 2 миллионов долларов. В 2007 он и его семья получили американское гражданство. Но через три года Третьяков умер. Согласно отчету судмедэкспертов - от удушья. Причина – не прожеванный кусок мяса.

Говорят, что Третьяков самый высокооплачиваемый российский «дезертир» Фото: скриншот видео

Говорят, что Третьяков самый высокооплачиваемый российский «дезертир»Фото: скриншот видео

4. Бомба для Зелимхана Яндарбиева

Чеченский террорист погиб 13 февраля 2004 года в Катаре.

Яндарбиев с 2001 года находился в международном розыске по обвинению в причастности к осуществлению ряда террористических актов. Тем не менее это не помешало ему осесть в столице Катара городе Дохе, где он проживал по приглашению одного из местных эмиров, и даже получить статус беженца. 13 февраля по дороге с пятничной молитвы в центральной мечети города автомобиль Яндарбиева буквально взлетел в воздух – под днищем сдетонировало мощное взрывное устройство.

Катарскими властями за проведение этой акции были арестованы двое россиян - Василий Богачев и Анатолий Белашков. Еще один подозреваемый - первый секретарь посольства России в Дохе Александр Фетисов попросту был выслан из страны, поскольку обладал дипломатическим иммунитетом. В вынесении обвинительного приговора огромную роль сыграли американские спецслужбы – именно они передали катарским коллегам все доказательства вины россиян (их дали пожизненный тюремный срок). Предположительно за месяц до теракта подозреваемые прибыли в Катар в качестве временного персонала российского посольства. Якобы взрывное устройство было привезено на дипломатической машине из соседней Саудовской Аравии.

Яндарбиев с 2001 года находился в международном розыске по обвинению в причастности к осуществлению ряда террористических актов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Яндарбиев с 2001 года находился в международном розыске по обвинению в причастности к осуществлению ряда террористических актовФото: GLOBAL LOOK PRESS

Впрочем, за решеткой они оставались сравнительно недолго. Вскоре в Москве по «случайному» стечению обстоятельств были задержаны трое катарцев, которые обвинялись в незадекларированном провозе валюты. Заодно в ФСБ заявили, что задержанные похожи на террористов, взорвавших в 2004 году поезд метро в Москве, в связи с чем было принято решение оставить их под стражей до конца разбирательства.

После состоявшегося почти через месяц телефонного разговора Владимира Путина с эмиром Катара Хамадом бен Халифой аль-Тани «сидельцев» решили обменять. После длительных переговоров в декабре 2004 года удалось добиться экстрадиции осужденных в Россию. В правительственном терминале аэропорта «Внуково» их встречали с воинскими почестями…

5. То ли жив, то ли мертв: Александр Потеев

Поговаривают, что сдавший Анну Чапман и еще с десяток российских «нелегалов» полковник СВР умер в июле 2016 года – спустя 6 лет после своего побега.

Работавший в свята святых российской разведки – спецотделе «С», отвечающим за нелегалов – Потеев в июне 2010 года по поддельному паспорту уехал из России через Белоруссию. Дальше его путь лежал в США. Считается, уход Потеева организовала американская сторона, из опасений его разоблачения. Уж больно далеко забрался крот и слишком важную информацию передавал.

Потеев в июне 2010 года по поддельному паспорту уехал из России через Белоруссию

Потеев в июне 2010 года по поддельному паспорту уехал из России через Белоруссию

В июне 2011 года Московский окружной военный суд заочно приговорил Потеева к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима и заодно лишил воинского звания «полковник» и всех государственных наград.

А вот в июле 2016 года пришла новость о том, что предатель умер… Впрочем, никаких подробностей смерти не появилось. Ровно как и какого-либо официального подтверждения или опровержения этого факта…

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