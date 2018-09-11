Судьба перебежчика: как заканчивали российские предатели на Западе

СЕГОДНЯ 12:10 2018-09-11T12:43:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Быть обвиненной Западом во всех мыслимых и немыслимых человеческих грехах России не привыкать. Фейковые новости про нашу страну успешно тиражируются в зарубежных СМИ, где Москва зачастую выставляется настоящим монстром. Из последнего - отравление экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Лондоне. Масла в огонь на прошлой неделе подлили британцы - прокуратура и полиция представили "неопровержимые", на их взгляд, доказательства причастности России к попытке убийства предателя. Английские правоохранители, все больше в ходе этого так называемого расследования похожи на пресловутых "британских ученых" из анекдотов. Напомним, Лондон выявил двух агентов Кремля (якобы кадровые сотрудники российской военной разведки), которые прилетели в Англию рейсом "Аэрофлота" из Москвы под вымышленными (но все же российскими!) фамилиями, два дня катались вдвоем под камерами наружного наблюдения по центру британской столицы, измазали Скрипалям входную дверь ядом и спокойно уехали назад в Россию. В такую околесицу обыватель на Западе охотно верит, наивно полагая, что именно так профессионалы и работают...

Поговаривают, что во времена грозного КГБ действительно существовал отдел "Возмездие", который занимался физическим устранением предателей, сбежавших из СССР и "сливших" секреты родины. Но вот в 90-е годы во время "разгула" демократии было решено от подобной практики отказаться - президент Борис Ельцин запретил проводить подобные операции. Хотя история знает немало примеров довольно странной кончины предателей и инакомыслящих, осевших за границей. Ровно как и блестящие спецоперации по ликвидации перебежчиков и врагов народа.

1. Ледоруб для Льва Троцкого

Ставший в годы революции фактически вторым человеком в стране нарком Лев Троцкий был убит в собственном доме в Мексике в 1940 году.

В 20-е годы он попал в немилость высшего партийного руководства и был вынужден бежать из страны. В итоге революционера приютила Мексика – туда он перебрался к 1937 году. С этого же момента в СССР по указанию его главного идеологического противника – Иосифа Сталина – началась подготовка к ликвидации лидера троцкистского движения. Сначала один за одним при весьма неясных обстоятельствах погибли его ближайшие соратники, затем был убит его сын. В 1940-м на самого Троцкого было совершено первое покушение, которое, впрочем, оказалось безрезультатным - оно было совершено в виде разбойного нападения, причем плохо подготовленного. Затем НКВД прибег к помощи своего испанского агента – Рамона Меркадера, который еще с 1938 года начал втираться в доверие к Троцкому. Под видом уставшего от жизни богатого бельгийца, симпатизирующего левому движению, агент «Раймонд» (псевдоним Меркадера) 20 августа 1940 года пришел к Троцкому, чтобы ознакомить его с одним из своих научных трудов. Пока бывший нарком изучал работу, Меркадер нанес ему смертельное ранение ледорубом, который прихватил с собой под полами плаща. Троцкий скончался на следующий день.

Сам Меркадер был арестован и осужден. Он вышел на свободу в 1960 году, после чего перебрался в СССР, где получил звезду Героя.

2. Пистолет-шприц для Степана Бандеры

Лидер украинских националистов был убит 15 октября 1959 года.

Живший к тому времени в немецком Мюнхене Бандера стал жертвой агента КГБ Богдана Сташинского. Сташинский выслеживал Бандеру более полугода. И вот в один из дней он дождался своего часа. Бандера, вернувшись домой, отпустил у подъезда своих телохранителей. Это решение стало роковым – на третьем этаже его поджидал Сташинский с завернутым в газету пистолетом-шприцем, наполненным цианистым калием. Агент КГБ выстрелил в лицо Бандере, отчего тот моментально рухнул на ступеньки. Соседи услышали крик Степана Попеля (именно под этим именем они знали скрывавшегося Бандеру) и вызвали скорую. По дороге в больницу тот скончался. От падения Бандера разбил себе голову, таким был и первичный диагноз – смерть в результате черепно-мозговой травмы. Последующая экспертиза показала, что на самом деле националист умер от отравления цианистым калием.

Сташинский позже был арестован. Он признался в убийстве Бандеры. За участие в операции награжден орденом Красного Знамени.

Лидер украинских националистов был убит 15 октября 1959 года

3. Кусок мяса для Сергея Третьякова

Полковник Службы внешней разведки России сбежал в США в 2000 году, погиб он при загадочных обстоятельствах в 2010 году.

Для своих Третьяков был заместителем резидента Службы внешней разведки (СВР) в Нью-Йорке. Для остального мира – первый секретарь постоянного представительства России при ООН. В октябре 2000 года он оставил на столе своей нью-йоркской квартиры записку «Елена (жена Третьякова. – «КП») нашла хорошую работу. Мы решили остаться в США» и растворился в мегаполисе. Работал на американцев он с 1997 года.

Говорят, что Третьяков самый высокооплачиваемый российский «дезертир» - за предательство своей страны ФБР заплатило ему более 2 миллионов долларов. В 2007 он и его семья получили американское гражданство. Но через три года Третьяков умер. Согласно отчету судмедэкспертов - от удушья. Причина – не прожеванный кусок мяса.

Говорят, что Третьяков самый высокооплачиваемый российский «дезертир»Фото: скриншот видео

4. Бомба для Зелимхана Яндарбиева

Чеченский террорист погиб 13 февраля 2004 года в Катаре.

Яндарбиев с 2001 года находился в международном розыске по обвинению в причастности к осуществлению ряда террористических актов. Тем не менее это не помешало ему осесть в столице Катара городе Дохе, где он проживал по приглашению одного из местных эмиров, и даже получить статус беженца. 13 февраля по дороге с пятничной молитвы в центральной мечети города автомобиль Яндарбиева буквально взлетел в воздух – под днищем сдетонировало мощное взрывное устройство.

Катарскими властями за проведение этой акции были арестованы двое россиян - Василий Богачев и Анатолий Белашков. Еще один подозреваемый - первый секретарь посольства России в Дохе Александр Фетисов попросту был выслан из страны, поскольку обладал дипломатическим иммунитетом. В вынесении обвинительного приговора огромную роль сыграли американские спецслужбы – именно они передали катарским коллегам все доказательства вины россиян (их дали пожизненный тюремный срок). Предположительно за месяц до теракта подозреваемые прибыли в Катар в качестве временного персонала российского посольства. Якобы взрывное устройство было привезено на дипломатической машине из соседней Саудовской Аравии.

Яндарбиев с 2001 года находился в международном розыске по обвинению в причастности к осуществлению ряда террористических актовФото: GLOBAL LOOK PRESS

Впрочем, за решеткой они оставались сравнительно недолго. Вскоре в Москве по «случайному» стечению обстоятельств были задержаны трое катарцев, которые обвинялись в незадекларированном провозе валюты. Заодно в ФСБ заявили, что задержанные похожи на террористов, взорвавших в 2004 году поезд метро в Москве, в связи с чем было принято решение оставить их под стражей до конца разбирательства.

После состоявшегося почти через месяц телефонного разговора Владимира Путина с эмиром Катара Хамадом бен Халифой аль-Тани «сидельцев» решили обменять. После длительных переговоров в декабре 2004 года удалось добиться экстрадиции осужденных в Россию. В правительственном терминале аэропорта «Внуково» их встречали с воинскими почестями…

5. То ли жив, то ли мертв: Александр Потеев

Поговаривают, что сдавший Анну Чапман и еще с десяток российских «нелегалов» полковник СВР умер в июле 2016 года – спустя 6 лет после своего побега.

Работавший в свята святых российской разведки – спецотделе «С», отвечающим за нелегалов – Потеев в июне 2010 года по поддельному паспорту уехал из России через Белоруссию. Дальше его путь лежал в США. Считается, уход Потеева организовала американская сторона, из опасений его разоблачения. Уж больно далеко забрался крот и слишком важную информацию передавал.

Потеев в июне 2010 года по поддельному паспорту уехал из России через Белоруссию

В июне 2011 года Московский окружной военный суд заочно приговорил Потеева к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима и заодно лишил воинского звания «полковник» и всех государственных наград.

А вот в июле 2016 года пришла новость о том, что предатель умер… Впрочем, никаких подробностей смерти не появилось. Ровно как и какого-либо официального подтверждения или опровержения этого факта…