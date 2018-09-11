Результат «Единой России» превысил прогнозы экспертов

СЕГОДНЯ 13:45 2018-09-11T13:56:29+03:00

Средний по стране результат партии власти по итогам состоявшегося Единого дня голосования превысил 60% голосов. Это больше, чем предсказывали эксперты

Изменить размер текста: A A

Уровень явки также превысил ожидаемые 30%. О причинах успеха, а равно как и о локальных неудачах единороссов рассказал секретарь Генерального совета Партии Андрей Турчак.

«Средний процент голосов, набранный «Единой Россией» на выборах в законодательные собрания, - 49,88%, а вместе с одномандатниками - более 60%. В среднем по стране на всех уровнях выборов «Единая Россия» показала результат в 60,03% голосов. Напомню, что многочисленные эксперты прогнозировали нашей Партии результат в пределах 30%. Из 16 кампаний по выборам в Заксобрания - в 13 регионах «Единая Россия» на первом месте. Так Партия взяла в Кемеровской области 89% мандатов, в Калмыкии – 77,8% мандатов, в Ростовской области – 76,7% мандатов», - в ходе брифинга с журналистами заявил Турчак.

Явку «не сушат»

При этом явка на этих выборах оказалась выше прогнозируемой- 36,3%. «В различных регионах она варьировалась от 20 до 66%. При этом «Единая Россия» показала лучшие результаты прежде всего там, где была высокая явка. Например, явка в Кемеровской области - 66%, в Ростовской - 45,5%, в Республике Калмыкия – 54,6%. «Эти же регионы показали наибольшие результаты «Единой России». И напротив, явка в Забайкалье – 22%, в Иркутской области – 26%. В этих регионах результаты партии наиболее низкие», - заявил Турчак.

Таким образом секретарь Генсовета ответил на обвинения в том, что Партия власти якобы сознательно «сушит» явку, чтобы способствовать своему успеху на выборах. «Все разговоры о технологиях занижения явки – безосновательны», - констатировал Турчак.

Домашняя работа

В целом, успешному выступлению единороссов на выборах способствовала тщательно проделанная «домашняя работа». В Партии власти уверены, что результат «Единой России» на выборах напрямую коррелируется с обновлением Партии, количеством встреч, проведенных кандидатами в регионах, и обсуждением предвыборных программ в ходе партийных праймериз.

«Мы видим, что результаты Партии напрямую коррелируются с обновлением партии. Там, где работали молодые, по-хорошему амбициозные секретари, – там у нас высокие результаты», – подчеркнул секретарь Генсовета ЕР.

В подтверждение тезиса Турчак привел в пример секретаря Кемеровского реготделения Партии Алексея Синицына – (лучший результат по стране), секретарей Ярославского реготделения Партии Александра Грибова и Нижегородского отделения Партии Дениса Москвина.

«Для всех них это была первая кампания в новом статусе, и Партия в этих регионах показала достойный результат», – отметил он.

Чем больше встреч – тем выше результат

Турчак также подчеркнул важность личных встреч кандидатов от Партии с избирателями. Именно встречи, по его словам, стали «главным агитационным ресурсом для нас на этих выборах».

«Там, где было больше таких встреч, там выше результат. Мы видим в этом прямую зависимость. Не политтехнологи, не агитационно-пропагандистские материалы, а личные открытые встречи и честный разговор. Всего наши кандидаты провели около 100 тысяч встреч», – подчеркнул секретарь Генсовета партии.

Так, он сообщил, что в Смоленске кандидаты от «Единой России» провели более 1,5 тысяч встреч, в Ростове – 2,8 тысяч встреч, а в Хакассии, где Партия уступила первое место – 450 встреч. «Закономерность на лицо», – констатировал Турчак.

Коалиция в Иркутске и Якутске

А вот в Иркутской области, которую возглавляет губернатор – коммунист, партия столкнулась с мощным и открытым противодействием со стороны администрации региона. «Тем не менее, по одномандатным округам кандидаты от «Единой России» смогли взять девять мандатов, так же, как и КПРФ», – подчеркнул секретарь Генсовета Партии.

«При этом, в Иркутской области мы уже фиксируем обращения к нашей Партии от других победителей с предложениями о взаимодействии и о создании коалиции с нашей фракцией. Мы, безусловно, готовы работать со всеми конструктивными силами в регионе», – заявил Турчак.

Он также отметил, что в Республике Саха (Якутия) на выборах мэра Якутска победила представитель непарламентской партии - Авксентьева Сардаана, которую давно и хорошо знают жители Якутска. «Мы, безусловно, будем взаимодействовать со всенародно избранным мэром», – заверил Турчак.

Работа над ошибками

«Что касается тех территорий, где наши коллеги не смогли выйти на первое место – для нас это серьезный повод провести работу над ошибками. В самое ближайшее время мы сделаем и кадровые, и организационные выводы», – заключил секретарь Генсовета Партии.

Отвечая на вопрос о том, когда будут сделаны организационные выводы по регионам, где Партия не набрала большинство голосов, Турчак сказал, что поспешных выводов руководство партии делать не будет. «Ситуация в каждом регионе отличается, есть свои особенности. Какое-то время должно пройти, чтобы выводы были основательными. Здесь главное - не наломать дров», - заключил политик.