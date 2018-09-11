Бульдозер без Дзюбы на борту

СЕГОДНЯ 13:59 2018-09-11T14:08:18+03:00

Кажется, у Черчесова, который год назад не мог собрать полноценный состав, внезапно появилась скамейка запасных. Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

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Сборная России подарила еще один отличный матч. Чехия разгромлена - 5:1. Без помощи Артема Дзюбы, Игоря Акинфеева и Александра Головина. Забивали другие - Алексей Ионов, Дмитрий Полоз, Антон Заболотный... Кажется, у Черчесова, который год назад не мог собрать полноценный состав, внезапно появилась скамейка запасных.

Почувствуйте себя Францией

Что чемпионат мира изменил, так это отношение к своей сборной. 45 тысяч зрителей на полной «Ростов-арене» на товарищеском матче! До ЧМ-2018 столько и на официальные игры собирались с трудом. И в следующие раз точно придет не меньше - сборная России платит за купленные нами билеты неравнодушием.

По Чехии прошлись просто бульдозером. Причем скоростным и очень маневренным. Первый полчаса вообще были космическими - безжалостный прессинг, резкие смещения, почти все передачи низом, вскрытые свободные зоны. Одна атака с разрезающим пасом на Ионова, вторая - на Заболотного, третья - на пенальти. И скорость-скорость-скорость... 3:0 - к 30-й минуте, 5:1 - к 90-й. Вы хотели узнать, что чувствуют болельщики, к примеру Франции, Бельгии или Германия, когда их команда раскатывает приличного соперника? Вот вам - кайфуйте.

Снова смотрим рейтинг

И не надо тут заново начинать, что опять соперник был не тот. Сборная Чехии - вполне себе нормальная команда, которая может показывать зубы в матчах с грандами, не только с нами. И сборная Турции, которую мы обыграли тремя днями ранее - тоже умеет кусаться. Те же самые турки в понедельник в матче Лиги наций «грохнули» в гостях Швецию - 3:2. Так что давайте не обесценивать свои победы. У нас не так часто есть возможность гордиться своей сборной.

И даже победам в товарищеском матче есть своя цена - рейтинг ФИФА. До ЧМ-2018 мы в нем были 70-е, то есть самое слабой командой чемпионата, и, казалось, несколько раз пробили дно. В августе сборная России была уже 49-й. Через несколько дней выйдет сентябрьское обновление. И после двух побед команда Черчесова поднимется еще выше. Но надо не сбавлять - в декабре нас ждет жеребьевка отбора Евро-2020. Чем выше мы будем в рейтинге ФИФА, тем легче группа нам попадется.

Увидимся в Калининграде

Следующее свидание со сборной через месяц. Российская команда продолжит свое турне по городам страны. В этом году она сыграла уже на шести стадионах - до Ростова-на-Дону были Москва («Лужники» и ЦСКА), Санкт-Петербург, Самара и Сочи. Но большое турне продолжается. 11 октября сборную России увидит Калининград - там состоится матч Лиги наций со Швецией.

А 14 октября снова играем в Сочи домашний матч с Турцией. Вот бы до конца сохранить тот восторг от сборной, что поселился на трибунах во время матча открытия чемпионата мира.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В России пройдут новые соревнования - Дзюбиада

Популярность лидера сборной России Артема Дзюбы ломает все измерители. В Анапе будут организованы новые соревнования под названием «Дзюбиада» (на манер Спартакиады). Их организовывает детская футбольная лига, а участие в турнире примут более 100 команд из 56 регионов России.

Сам Артем Дзюба учредил несколько специальных призов: ДзюБашка – за умение играть головой, Дзюбато – за самый красивый гол, Дзюбинушка – за самый сильный и точный удар. Абсолютный чемпион Дзюбиады получит титул Дзюбаха-парень.