Богдан Безпалько: Киеву плевать на опрос, в котором признаются в любви к СССР

СЕГОДНЯ 14:11 2018-09-11T14:44:10+03:00

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Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ оценил данные исследования об отношении в Советскому Союзу, проведенному «Кальмиусской группой» местных аналитиков и выложенному на сайте «Украинской правды».

- На Украине опубликован опрос - 43 процента населения страны заявили, что их жизнь при СССР была лучше и каждый четвертый хотел бы жить в единой стране, как при Союзе.

- Это следствие всего развития государства, возникшего в 1991-м. Падение производства и уровня жизни наблюдалось почти все это время. Одним из символов современной Украины была «кравчучка» (по имени первого президента) — сумка на колесиках, на которой люди развозили нехитрый товар, которым торговали, и так выживали. Самое резкое падение — после второго Майдана. ВВП на Украине рухнул по сравнению с 2013-м на 100 млрд долларов. Люди с критическим мышлением могут все сравнить — и сравнения будут не в пользу «незалежной».

- Но те, кто помнят расцвет Украины при СССР — это 50-60 летние. Для 20-летних украинцев Союз - империя зла из голливудских боевиков, разве нет?

- Люди начинают ценить такое понятие как стабильность. Когда же нет возможности оплатить квартиру, продукты, проезд, лечение — это прямая угроза выживанию. А нынешняя Украина угрожает выживанию миллионов людей. И даже те, кто были детьми и подростками в советское время, а это уже 30-40 летние, они все-равно несут в памяти ощущение мира и стабильности. По крайней мере, в сравнении с тем, что ощущают сейчас. Да, не было избытка резких впечатлений, но было ощущение тягучести времени. Но водопад впечатлений сегодня, который обрушивается на каждого украинца, вызывает ту самую тоску по стабильности. И люди, хоть немного способные к анализу, понимают, что нынешняя Украина, действия ее власти направлена против своих же граждан.

- В западно-украинских областях, судя по опросу, считают, что живут лучше чем при Союзе, в центре страны — мнения разделились пополам, на юго-востоке ностальгируют по СССР...

- Это не вполне объективная история, это показывает степень разнородности Украины. И степень влияния идеологии на сознание жителей разных регионов. Живущие в западных областях всегда считали себя оппозицией, националистами. Но уровень их жизни при Австро-Венгрии и при Польше не сравним с уровнем жизни при СССР — он разумеется, стал выше! Там была проведена мощная индустриализация, построены современнейшие заводы. И где они сейчас, эти националисты? Они десятками тысяч едут на работу в Польшу, Испанию, Чехию — чернорабочими, нянями и т.п. К западным украинцам в Польше относятся весьма пренебрежительно. И где основания к тому, что они сейчас живут хорошо?

А жители юго-востока более свободны от такой идеологии. Кстати, этот вопрос в очередной раз показывает, насколько Украина в составе СССР была искусственным образованием. Регионы были абсолютно разные по ментальному, культурному, религиозному наполнению и разно-направлены по векторам своего развития. В рамках большой империи такое сосуществование еще было возможно. А в рамках Украины мы видим — регионы расползаются...

- Данные опроса — тревожный звонок для нынешних властей в Киеве?

- Порошенко не смотрит далеко в будущее. Он временщик. Он отработает свой президентский срок, получив доступ к материальным ресурсам - и после сможет спокойно доживать свой век в теплых краях. Его интересует лишь собственное будущее и возможность накопить как можно больше богатств.

- Этот опрос для нынешних украинских политэлит — сигнал, что полстраны хотят мирно жить с соседом, или предостережение, что есть в незалежной «пятая колонна»?

- Для высшего руководства Украины не секрет, что юго-восток оппозиционно настроен к Киеву. Но Киеву все-равно — у юго-востока нет инструментов, чтобы изменить ситуацию в свою пользу. Нет своей армии, боевиков, Майдана, партии. Они не могут бороться ни на политическом поле, ни на общественном поле — их сразу обвинят в сепаратизме. И потому агрессивное меньшинство, которое находится у власти на Украине, оно вполне спокойно управляет страной, не заботясь об оппозиции. Они помнят опыт подавления русинов в период Австро-Венгерской империи. Даже если вдруг Порошенко и компания решат, что им выгодно дружить с Россией — Запад не даст им это сделать. Либо их отстранят от власти, либо уголовное преследование возбудят, либо физически уберут.