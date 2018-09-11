Путин и Си договорились дружить регионами

СЕГОДНЯ 14:30 2018-09-11T14:42:15+03:00

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В Москве было очень раннее утро, а во Владивостоке просто утро, когда Владимир Путин приехал на судоверфь «Звезда». Год назад он открывал верфь, а в этом уже заложил первый танкер класса «Афромакс». Вместе с главным инвестором верфи главой «Роснефти» Игорем Сечиным президент отверткой зафиксировал памятную табличку, как это принято при закладке судна. А потом в режиме видеоконференции наблюдал за заливкой первого кубометра бетона на строительстве сухого дока судоверфи.

Возле танкера президента ждали рабочие верфи во главе с женщиной в темных очках, очень похожей на актрису Нину Русланову.

- Как вам поживается? - поинтересовался Путин.

- Очень хорошо, - бойко ответила женщина.

- Как работается? - спросил Путин.

- Прекрасно работается, - без секундной паузы ответила та же дама, дальше диалог с ней шел как большом теннисе — в одно касание.

- Хорошее предприятие?

- Очень хорошее предприятие.

- Зарплаты приличные?

- Приличная зарплата.

- Сколько у вас? - Путин все же сумел заставить даму на секунду притормозить.

- У меня? - сбилась она с ритма. - Я же начальник!

- Это сразу видно, что вы начальник, - развел руками президент.

- 100 тысяч, - было видно, что женщине-начальнику очень не хочется раскрывать эти сведения при подчиненных.

- У вас будет уникальное предприятие — сухой док – 500 метров, - вернулся к глобальному президент. - Такого вообще нет в стране, да и в мире – по пальцам пересчитать, где такие есть. Здесь будут строиться средние и крупные гражданские суда, таких в России еще не строили никогда. Это большой, крупный, общенациональный проект, даже не дальневосточный. В этом смысле вам повезло, что вы работаете на таком предприятии.

Примерно в это время в аэропорту Владивостока приземлился самолет председателя Китая Си Цзинпиня. Впервые прилетев на Восточный экономический форум, он потеснил с места главного гостя ВЭФ премьера Японии Синдзо Абэ.

- Восемь лет назад я посещал Владивосток, - сказал Си Путину. - За эти восемь лет под вашим личным руководством в этом городе произошли огромные перемены. Это свидетельствует о тех великих достижениях в государственных делах в России под вашим руководством.

Си Цзинпин на каждой встрече с Путиным цитирует очередную старинную русскую народную поговорку, не могло обойтись без нее и в этот раз.

- В Китае говорится «Друзья познаются в беде», в России тоже есть пословица «Не тот друг, кто на пиру гуляет, а тот, кто в беде помогает», - заявил он. - Именно в этом заключается искреннее чувство дружбы между нашими народами, а также драгоценность китайско-российских отношений. Китай и Россия объединяются общими реками и горами, постоянно крепнет наша дружба.

После такого романтического начала лидеры вместе с делегациями приступили к обсуждению конкретных проектов сотрудничества. Выйдя к прессе после переговоров, Путин рассказал, что обе стороны высказались за более активное использование во взаиморасчётах национальных валют, что растут объемы поставок в Китай нефти и газа.

- В январе-июне этого года более чем наполовину вырос экспорт в Китай российской сельхозпродукции, - привел еще один пример Путин. - По зерновым уже достигли отметки 656 тысяч тонн, что выше показателей за весь 2017 год. Продвигаются переговоры по увеличению числа российских регионов, которые могут поставлять в Китай пшеницу, а также упрощению условий взаимных поставок мяса и молока.

На встрече с участниками «круглого стола» по российско-китайскому межрегиональному сотрудничеству речь шла о том же самом — давно пора сотрудничать не только центром, но и флангами.

- И Си Цзинпин, и я тоже работали в регионах, мы знаем, насколько сложна ваша работа, - напутствовал российских губернаторов и их китайских визави Путин. - Мы поддерживали и, будем и дальше поддерживать активизирующиеся региональные контакты.

После этого два лидера отправились гулять по «Улице Дальнего Востока» - смотреть на павильоны дальневосточных областей и краев.