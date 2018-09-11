Михаил Танич: не «Лесоповалом» единым...

СЕГОДНЯ 15:31 2018-09-11T15:39:01+03:00

Изменить размер текста: A A

На протяжении десятилетий Михаил Танич исправно поставлял на нашу эстраду хиты один краше другого - в разные годы и при разных правителях страна распевала его «Черного кота» и «Комарово», «Зеркало» и «Погоду в доме», «На дальней станции сойду» и «По секрету всему свету». Песни на стихи Танича исполняли Юрий Антонов, Лариса Долина, Валерий Леонтьев, Игорь Николаев, Лайма Вайкуле, Тамара Мионсарова - список это можно продолжать и продолжать. Созданная Таничем группа «Лесоповал» сделала его в глазах определенной категории слушателей рупором шансона, что, конечно, никогда не соответствовало истине - его творческий диапазон был гораздо шире.

15 сентября Михаилу Исаевичу исполнилось бы 95 лет. В этот день на Первом канале солидная часть эфира будет посвящена памяти поэта. Мы увидим документальный фильм «На тебе сошелся клином белый свет...» (10.15) и выпуск шоу «Достояние РЕспублики», в котором звезды исполняют его песни. Также созданные Таничем хиты будут звучать в программе «Не забывай» (14.15).

Вспомнят о замечательном поэте и на канале «ТВ Центр», где 14 сентября покажут документальную ленту «Михаил Танич». Еще раз про любовь» (00.40).