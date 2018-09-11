Там, где хит шумит над ночной «Волной»

СЕГОДНЯ 15:35 2018-09-11T15:42:18+03:00

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«Новая волна» интересна не только возможностью послушать ярких молодых исполнителей, но и шансом увидеть выступления признанных звезд, для которых приезд в Сочи - дело святое. И пусть они за награды и призовые места не борются, интерес к их концерту огромный, ведь зрители поневоле будут сравнивать молодежь с теми, кто, по идее, должен служить для нее примером. А значит, никто из признанных мастеров не будет отбывать на сцене номер.

14 сентября в 23.00 на канале «Россия» мы увидим, как зажигали в Сочи Дима Билан, Филипп Киркоров, Николай Басков, Сергей Лазарев, Анжелика Варум, Тимати, Егор Крид, Валерий Леонтьев, Ирина Аллегрова и прочие именитые артисты.

Разумеется, не останутся без внимания телезрителей и те, ради кого «Новая волна» проводится - это 16 молодых исполнителей из Канады, Греции, Италии, Мальты, Нидерландов, Казахстана, Азербайджана, Армении, Болгарии, Украины и, конечно же, России.

Также зрителям покажут состоявшийся в рамках конкурса бенефис Владимира Преснякова-младшего («Россия», 13 сентября, 23.15) и церемонию закрытия («Россия», 15 сентября, 00.30).

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