2018-09-11T16:12:54+03:00
Национальный вопрос в России

«Русскую цивилизацию» снимали фотографы из 44 стран

Продолжается конкурс, организованный ФАДН России
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Фото участницы конкурса Юлии Павлычевой.Фото участницы конкурса Юлии Павлычевой.
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Участниками II Международного фотоконкурса «Русская цивилизация», организованного Федеральным агентством по делам национальностей России, стали более 3 тысяч фотографов из 44 стран, в том числе из таких экзотических, как Коста-Рика, Новая Зеландия, Сальвадор, Барбадос, Венесуэла, ЮАР. Всего прислано свыше 17 тысяч снимков, то есть на 7 тысяч больше, чем в прошлом году. Теперь из них жюри предстоит выбрать лучшие.

«В этом году международный фотоконкурс стал еще масштабнее, - отметил руководитель ФАДН России, председатель жюри фотоконкурса Игорь Баринов. - Это доказательство того, что конкурс востребован, его ждут. Радует огромное желание жителей нашей страны, наших соотечественников за рубежом, иностранцев, влюбленных в Россию, показать, какой они видят русскую цивилизацию».

В жюри «Русской цивилизации» входят директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова, исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели, автор и куратор культурно-выставочного проекта «Центр искусств. Москва» Андриан Мельников, актрисы Ирина Безрукова и Юлия Михалкова, певица Рагда Ханиева, фотографы Антон Ланге, Александр Тягны-Рядно и Дмитрий Исхаков, редактор «КП» Сергей Черных, путешественница, автор одного из популярных инстаграм-аккаунтов России Кристина Макеева и другие.

«Сам процесс фотографирования вызывает невероятные чувства, - рассказал Василий Церетели. - Я понимаю тех, кто хочет увидеть мир через призму фотообъектива. На мой взгляд, очень важно, что «Русская цивилизация» привлекает к участию как профессионалов, так и любителей. На данный момент первые результаты уже превзошли мои ожидания. Итоги очень интригуют».

Награждение победителей фотоконкурса состоится в конце сентября в Москве.

Все фотоснимки можно увидеть на сайте www.ruscivilization.ru.

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