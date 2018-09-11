На конкурс Фонда президентских грантов было подано рекордное число проектов

СЕГОДНЯ 16:20 2018-09-11T17:02:49+03:00

В этот раз самыми востребованными направлениями оказались здоровье, образование и наука, а также социальная поддержка и защита граждан

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В понедельник, 10 сентября, Фонд президентских грантов завершил прием проектов на второй в этом году конкурс и зафиксировал рекордное число поданных заявок - 9 843. Отмечается, что их количество могло быть еще больше, однако теперь некоммерческим организациям запретили направлять схожие программы по нескольким направлениям.

В этот раз самыми активными регионами, конечно же, после Москвы и Санкт-Петербурга, стали Волгоградская область, Башкортостан и Татарстан. При этом наиболее востребованными направлениями работы оказались "Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни", "Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения" и "Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан".

Большинство НКО запрашивают на реализацию проекта от 500 тысяч до 3 млн рублей. Таких заявок насчитывается порядка 55%. Из них 28% находятся в пределах полумиллиона рублей.

В общей же сложности фонд готов предоставить победителям конкурса 4,5 млрд рублей. Все эти средства будут распределены между организациями. Итоги конкурса станут известны до 1 ноября 2018 года.

Сайт kp.ru писал о том, что накануне Фонд президентских грантов запустил первый онлайн-курс по социальному проектированию. С помощью него волонтеры и организации могут узнать, как довести простую идею до полноценного проекта, а также как собрать команду, создать план и добиться цели. Все уроки основаны на конкретных примерах успешных программ.