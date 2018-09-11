1000 сердец со всей России: состоялась акция в поддержку хосписа "Дом с маяком"
В начале сентября во всем мире отмечается Международный день благотворительности. В честь этого праздника, движение "Da!Dobro" организовала акцию "Da! Я мастер" в 14 городах России, а также Казахстане, Литве и Испании.
Участники акции своими руками изготовили тысячу сердец, которые потом будут проданы на благотворительных ярмарках. А все вырученные средства пойдут на нужды хосписа "Дом с маяком".
В Кемерово сердца делали пряничными Фото: "Da!Dobro"
Участники акции под началом профессиональных художников и ремесленников изготовили по 2 сердечка - одно для себя, одно в подарок "Дому с маяком". В Москве на мастер-классе Екатерины Ухановой, психолога-педагога и специалиста в области ароматерапии, волонтёры создавали ароматизированные саше из воска. В Петрозаводске, Новосибирске и Петровске сердечки изготавливали в технике декупаж, а в Кемерово их делали пряничными.
Все вырученные от продажи сувениров средства пойдут в помощь хоспису "Дом с маяком" Фото: "Da!Dobro"
Помимо волонтёров в "Мастерских добра" приняли участие и те, кому обычно принято помогать. Например, в Дзержинске сердечки создавали учащиеся коррекционной школы-интерната, в Новосибирске акция проводилась на базе Центра социальной помощи семьи и детям, а в посёлке Вырица - в местном детском доме.
Помогали создавать творческие работы профессиональные мастера Фото: "Da!Dobro"
"Скажу честно, это одно из самых приятных чувств – видеть, как охотно люди откликаются на добрые дела," - так президент фонда "Da!Dobro" комментирует прошедшую акцию.
Помимо волонтёров в "Мастерских добра" приняли участие и те, кому обычно принято помогать Фото: "Da!Dobro"