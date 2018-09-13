Как получить Заграничный паспорт гражданина Российской Федерации?

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-12T13:28:05+03:00

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В зависимости от вида паспорта (паспорт на 5 лет-старого образца или паспорт сроком на 10 лет-нового образца), необходимо собрать пакет документов и подать в МФЦ, либо оформить услугу через портал государственных услуг.

Необходимые документы для совершеннолетних граждан на паспорт сроком действия 5 лет:

1. заявление о выдаче паспорта;

2. документ удостоверяющий личность;

3. имеющийся заграничный паспорт содержащий электронный носитель информации, если срок его действия не истек;

4. разрешение командования в виде справки для военнослужащих Вооруженных Сил РФ

5. для заявителей мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет на день подачи заявления о выдаче паспорта не призван на военную службу или не направлен на альтернативную гражданскую службу:

-военный билет, в котором имеется отметка об окончании прохождения военной службы по призыву или альтернативной гражданской службы либо отметка о негодности или ограниченной годности к военной службе;

-военный билет офицера запаса для заявителей, закончивших военную кафедру при федеральной государственной образовательной организации высшего образования по программе военной подготовки и зачисленных в запас с присвоением воинского звания офицера запаса.

6. 3 фотографии (размером 35 х 45 мм с четким изображением лица без головного убора. На фотографии должны помещаться лицо и верхняя часть плеч гражданина, при этом размер лица должен составлять 70 - 80% площади фотографии);

7. квитанция об уплате государственной пошлины;

В случае необходимости, органом исполнительном власти могут быть запрошены и другие документы.

Документы для совершеннолетних граждан на паспорт сроком действия 10 лет:

1. заявление о выдаче паспорта содержащий электронный носитель;

2. документ удостоверяющий личность;

3. 2 фотографии 35х45 мм;

4. разрешение командования (для военнослужащих);

5. военный билет или справка военного комиссариата;

6. заграничный паспорт, раннее выданный;

7. квитанция об уплате государственной пошлины.

На портале государственных услуг, при оформлении заграничных паспортов обоих типов, предусмотрена 30% скидка при оплате государственной пошлины.