Дальний Восток переходит от производства кругляка к мебели и шпону

СЕГОДНЯ 10:00 2018-09-12T10:52:04+03:00

Виктор Евтухов (справа): «Квота на вывоз круглого леса распределяется только между теми предприятиями, которые создали перерабатывающие мощности, а также осуществляли экспорт продукции лесопереработки». Фото: ТАСС.

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Лесопромышленный комплекс Дальнего Востока обладает большим потенциалом — один из главных выводов, прозвучавших 11 сентября во Владивостоке на Восточном экономическом форуме. Близость к Японии, Китаю и Южной Корее - ключевым рынкам стран Азиатско-Тихоокеанского региона! – делает этот регион стратегическим в торговле лесоматериалами. За последние годы сделано много для «переформатирования» востока России с сырьевой модели заготовки и экспорта круглого леса на производство готовой продукции. Начиная с 2010 года наблюдается рост производства лесопромышленной продукции (пиломатериалы + 5%, шпон + 9%, топливные гранулы + 2,5%, мебель + 8%). Однако процент экспорта кругляка от общего объема заготовки в Дальневосточном регионе еще значительно выше, чем в среднем по стране.

СТИМУЛЫ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТЧИКОВ

«Для решения данной проблемы весной 2018 года начал действовать разработанный Минпромторгом России механизм экспортных тарифных квот на круглые лесоматериалы из пород древесины, произрастающих исключительно на территории Дальнего Востока (лиственница даурская, ель аянская и пихта белокорая). Размер тарифной квоты установлен в объеме 4 млн. м3.

- Квота на вывоз круглого леса распределяется только между теми предприятиями, которые создали перерабатывающие мощности, а также осуществляли экспорт продукции лесопереработки. Для таких предприятий предусмотрено снижение ставки вывозной таможенной пошлины с 25% до 6,5%, - отметил в своем выступлении Виктор Евтухов, статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли России.

В Минпромторге рассчитывают, что подобный механизм позволит перенаправить поток круглого леса с экспорта на внутренний рынок и загрузить как действующие, так и простаивающие лесоперерабатывающие мощности сырьем.

В целом начиная с 2008 года в рамках механизма приоритетных инвестиционных проектов построены и введены в эксплуатацию мощности 7 проектов с общим объемом инвестиций порядка 27 млрд. руб. («Тернейлес», «Дальлеспром» (введены мощности по производству шпона и пиломатериалов), «Лес Экспорт», «Амур Форест», «Аркаим», «Римбунан Хиджау МДФ», «Приморсклеспром») позволяющие производить пиломатериалы в объеме 1,0 млн куб.м., плиты - 290 тыс.куб.м., шпон – 0,6 млн куб.м., паркет - 1,7 млн кв.м. и которые способны перерабатывать до 7 млн куб. м древесины. На этапе реализации находится еще 5 проектов по созданию мощностей по переработке 3 млн. куб. м древесины и объемом инвестиций порядка 16 млрд. руб. (будут введены мощности по производству пиломатериалов и топливных гранул).

СТРОИТЬ ДОМА ИЗ ДЕРЕВА

- Лесная отрасль не стоит на месте. На всех этапах производства мы используем цифровые технологии: беспилотные летательные аппараты для контроля заготовки леса, облачные технологии для диспетчеризации данных. Такие параметры позволяют нам существенно повысить эффективность работы, - отметил президент холдинга RFP Константин Лашкевич.

Ключевым направлением развития, которое в значительной степени позволит повысить рентабельность лесного комплекса Дальнего Востока, утилизировать низкосортную неликвидную древесину в регионе, является создание целлюлозных производств. Сейчас проводится работа по созданию условий для реализации проекта по строительству ЦБК в Хабаровском крае.

Минпромторгом России была озвучена инициатива расширения строительства домов из древесины в регионе в рамках Дальневосточного гектара, что также поспособствует развитию лесопромышленного комплекса и увеличит объемы глубокой переработки древесины на Дальнем Востоке.

Для прорывного развития лесной сферы ДФО необходима проактивная позиция администраций субъектов, постоянный диалог с бизнесом, в том числе малым, и партнерами на внешнем рынке по совместному развитию региона.

- Лес – это будущая нефть мира. Необходимость развивать все направления отрасли очевидна. Уже в ближайшей перспективе это принесет мощнейший экономический эффект. Мы намерены укреплять сотрудничество с нашими российскими партнерами в этой сфере», - заявил министр торговли и промышленности Индии Суреш Прабху.

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ МИРОЙ ЭКОНОМИКИ

Напомним, с 11 по 13 сентября во Владивостоке проходит Восточный экономический форум - крупнейшая международная конференция для обсуждения стратегии развития политических, экономических и культурных связей России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Восточный экономический форум стал площадкой обсуждения ключевых вопросов мировой экономики, региональной интеграции, развития новых отраслей промышленности и технологий, а также глобальных вызовов, стоящих перед Россией и другими странами мира. Мероприятия Форума традиционно проходят в формате панельных сессий, круглых столов, теледебатов, деловых завтраков и бизнес-диалогов.

11 сентября в рамках ВЭФ - 2018 состоялась сессия «Лесопромышленный комплекс Дальнего Востока: повышение экономической отдачи отрасли». Спикерами отраслевой сессии выступили статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов, президент холдинга RFP Константин Лашкевич, министр торговли и промышленности Индии Суреш Прабху, гендиректор компании «Азия Лес» Александр Пудовкин. Также в дискуссии приняли участие представители крупных российских и азиатских компаний, ассоциаций и региональных властей.