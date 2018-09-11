«Сливают мозг в канализацию»: Бывшая жена Тарасова обрушилась на Киркорова и Баскова за клип

СЕГОДНЯ 20:25 2018-09-11T20:33:28+03:00

Скандальный клип стал предметом бурного обсуждения. Авторы в какой-то степени добились своего.

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Вот оно, мнение народа. 32-летняя Оксана Тарасова (в девичестве Пономаренко), которая не имеет отношения к шоу-бизнесу, но отчасти медийна благодаря браку с Дмитрием Тарасовым (которого так лихо прославила Бузова, - ред.), посмотрела новое видео Филиппа Киркорова и Николая Баскова.

taras2686 Утренняя пробежка делает ваш день лучше, потому что ничего ужаснее с вами уже не произойдет .

Клип этого тандема вызвал у первой жены футболиста «Локомотива» чувства самые бурные.

Народных артистов России блондинка и мать 9-летнего ребенка спортсмена решила хорошенько отчихвостить за то, что они несут в массы.

taras2686 Итак, теперь у нас с Ангелиной Дмитриевной совместный аккаунт.

- Вчера случилось СТРАШНОЕ. Я имела неосторожность лицезреть клип г-на Киркорова и г-на Баскова "Ибица". Более омерзительного и отталкивающего видео видеть не приходилось. Питала надежду, что на "Цвете настроения синий" Филипп оставит попытки быть в тренде и снова "укроет нас своим плащом", продолжив размышлять о "жестокой любви", - пишет Оксана Тарасова в своей соцсети

taras2686 Вчера случилось СТРАШНОЕ. Я имела неосторожность лицезреть клип г-на Киркорова и г-на Баскова "Ибица".

- Полное разложение личности, тотальная деградация, мат и тупейший псевдоюмор. Как можно двумя низкопробными произведениями напрочь испортить адекватную репутацию, заработанную годами?! И это народный артист РФ?! Увольте-с, право, увольте-с... Стыдно, если мой ребенок столкнется с подобной вакханалией. Музыкальная индустрия должна прекратить сливать в мозг канализационные стоки.

Чтобы люди понимали, Оксана перечислила то, что из музыки считает достойным:

taras2686 Суббота. Начало .

- У меня специфический вкус на музыку: Мария Чайковская, Шура Кузнецова, Ассаи, Океан Эльзи, для позитива Artik&Asti (мило, романтично,трогательно, позитивно), Николай Носков, два Михаила - Круг и Шуфутинский, - подчеркивает экс-супруга Тарасова. - Ребята, огромноеспасибо за отсутствие сравнения женщин с "суками от Шанель и Гуччи", которых мужчины "хотят на 360°", "будут шлёпать, шлёп-шлёп-шлёп" и не более. Немедленно остановите планету, я сойду!

Напомним, клип Киркорова и Баскова бьет рекорды просмотров. За 4 дня «Ибицу» посмотрели 5,5 миллиона человек. Помимо «натурального блондина» и короля эстрады в этом ролике снялись Валерий Леонтьев, Сергей Шнуров, Андрей Малахов, Гарик Харламов и другие.

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Об этом номере речь пошла еще на пресс-конференции по поводу открытия «Волны» - тогда Игорь Крутой рассказал, что нас всех ждёт какая-то жесть. Правда, выразился он чуть более интеллигентно - «Вас ожидает психическое потрясение - ошеломляющая премьера песни «Ибица». Он, конечно, знал заранее, что готовит нам эта парочка. (подробности)

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