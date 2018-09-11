После разгромного поражения 1:5 от России сборная Чехии осталась без главного тренера

СЕГОДНЯ 20:45 2018-09-11T20:50:44+03:00

Карел Яролим был отправлен в отставку после двух неудач в сентябре

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Сборная Чехии по футболу сутки назад потерпела разгромное поражение со счетом 1:5 от команды России в товарищеской игре в Ростове-на-Дону. И на следующий день она осталась без тренера. Руководством футбольной ассоциации Чехии было принято решение отправить Карела Яролима в отставку со своего поста из-за неудовлетворительных результатов.

- Карел Яролим покидает свой пост по обоюдному согласию с ассоциацией. В ближайшие несколько дней состоится встреча представителей футбольной ассоциации с кандидатами на этот пост. Спасибо за работу, тренер, - говорится в официальном Твиттере сборной Чехии.

Глава футбольной ассоциации Чешской республики заявил в интервью официальному сайту сборной:

- Я рад, что мы с Карелом Яролимом сумели договориться не ждать, потому что команде нужен новый импульс прямо сейчас, - отметил чиновник.

Карел Яролим работал на посту главного тренера сборной Чехии с лета 2016 года. Он принял команду после того, как со своего поста ушел Павел Врба. Под началом Яролима чехи не смогли пробиться в финальную часть чемпионата мира по футболу 2018 года. А осенью сборная Чехии потерпела два подряд поражения. Сначала на старте Лиги Наций от Украины 1:2, а затем в товарищеской игре 1:5 от России.

Следующие игры у Чехии пройдут в октябре. В рамках Лиги Наций 13 октября они сыграют против Словакии, а спустя три дня им предстоит поединок против Украины.