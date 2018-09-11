Александр Шохин: Бизнесмены и в местах заключения должны не варежки шить, а работать по профилю

11 Сент. 22:55 2018-09-11T22:53:57+03:00

Президент Российского Союза промышленников и предпринимателей (РСПП) - об отдельных тюрьмах для тех, кто осуждён за экономические преступления [аудио]

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- Александр Николаевич, уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов, заявил журналистам на Восточном экономическом форуме: мол, нечего бизнесменов, которые попадают в места не столь отдаленные, содержать с уголовниками, что для них нужно создавать некие спецлагеря. А вы как к этой идее относитесь?

- Считаю, что, на самом деле, есть такое понятие - «экономические преступления». И, независимо от того, кто их совершает - предприниматель или обычный гражданин, - конечно, с уголовниками - убийцами, грабителями и так далее - таких людей, пусть и оступившихся, было бы неправильно содержать.

А вот надо ли всех правонарушителей делить на предпринимателей и и на тех, кто совершил экономические преступления, - в этом я не уверен.

- А содержать по отдельности? Титов ещё вот сказал, что он договорился уже и с Федеральной службой исполнения наказания (ФСИН) о создании в тюрьмах "специальных блоков, зон и отсеков" для бизнесменов...

- Экономические преступления подпадают иногда под категорию особо тяжких, в зависимости от объёма причинённого ущерба. Но их тяжесть может компенсироваться и высокими штрафами.

- То есть - сажать не обязательно...

- И в этом смысле - если все же к бизнесмену применена такая мера, как лишение свободы, там (в тюрьмах и колониях. - А.Г.) от классических уголовников их надо отделять, чтобы максимально использовать на работах, соответствующих их профилю.

А то кем только не приходится им там быть - кому библиотекарем, кому бухгалтером...

- Кто-то варежки шьет.

- Да. Вот варежки шить – это, наверное, не совсем… Тут есть проблемы, достаточно застарелые.

Можно ли выделить представителей бизнеса в качестве отдельной категории и создать им лучшие условия содержания - по сравнению с иными гражданами, совершившими нетяжкие преступления экономического характера... Вот здесь у меня нет уверенности, что в пользу предпринимателей можно сделать такую "позитивную дискриминацию"...

Александр Шохин - в эфире Радио "КП": "Бизнесмены и в заключении должны работать по профилю". 00:00 00:00

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