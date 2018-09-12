2018-09-12T14:16:20+03:00
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Медали за качество на продуктах: стоит ли им доверять

Обсуждаем главные утренние новости с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной
Михаил АНТОНОВМария БАЧЕНИНА
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Обсуждаем главные утренние новости с Михаилом Антоновым и Марией БаченинойОбсуждаем главные утренние новости с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной
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Главные темы:

- Во Владивостоке проходит Восточный экономический форум. Что там происходит интересного, рассказывают наши корреспонденты.

- Медаль за качество на продуктах — ориентир для потребителя или приз для производителя? Показывает ли «иконостас» на упаковке, что продукт действительно качественный и на что стоит ориентироваться при покупке.

- В России стартовала глобальная проверка качества продуктов.

- Молодость и политика совместимы? Дмитрий Артюхов - самый молодой губернатор вступил в должность губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. В ответ на это лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ужесточить требования к кандидатам в президенты РФ, губернаторы и депутаты.

- Игра Pokemon Go вышла в России спустя два года после мировой премьеры. Теперь популярный мобильный проект можно без проблем загрузить в магазинах App Store и Google Play. А какая игрушка у вас в телефоне?

- Переводим часы: 28 октября Волгоградская область перейдет на местное время.

- "Минимум солнца, максимум негатива". Назван самый "несчастный" месяц для россиян.

- Неудавшийся гангстер: в Бурятии налетчик на торговый центр оставил на месте преступления паспорт.

- Стартовали учения "Восток-2018".

- Социологи рассказали о ностальгии украинцев по СССР. По данным соцопроса, около 43% украинцев в целом и 51% жителей Донбасса придерживаются мнения, что их жизнь в советские времена была лучше.

- Концерт Ольги Бузовой в Тамбове отменили... Снова…

- Боец ММА оскорбил Тимати, вступившегося за Крида. «Каждая тварь ответит за слова». Тимати заявил, что был о Нурмагомедове лучшего мнения.

- Коридоры власти.

- «Месяц встречал машины на трассе»: в Красноярском крае преданный пес дождался уехавшего во Владивосток хозяина.

- Бывшая помощница экс-жены Джигарханяна узнала, что не Брухунова тайная возлюбленная юмориста.

- Минтранс поддержал создание помещений для курения в "чистых" зонах аэропортов.

- Обзор прессы.

- На 10% вырос выездной турпоток из Российской Федерации летом 2018 года.

- Новости спорта!

Медали за качество на продуктах: стоит ли им доверять

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