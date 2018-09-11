Отмена мастер-класса Сталлоне в Москве вызвала небывалый скандал

11 Сент. 23:40 2018-09-11T23:43:14+03:00

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За неделю до мастер-класса «Преодоление» Сильвестра Сталлоне в «Крокусе» на сайте продажи билетов вдруг появилось объявление о том, что оно не состоится. Народ, конечно, в шоке. Еще в апреле, когда мероприятие было заявлено, люди начали покупать билеты на любимого актера. Мастер-класс от голливудской звезды, который также называли «спектаклем» и «тренингом личностного роста» был не дёшев - желающие услышать подробности непростого пути Слая к славе должны были выложить кругленькую сумму. Сидеть за столом в вип-партере - от 300 000 до 400 000 рублей, просто в партере - от 100 000 до 170 000 рублей. Бельэтаж - «какие-то» 90 000 рублей. Выступление самого артиста, мастер-класс от него же, fashion-show от ведущих дизайнеров, выступление звезд эстрады и вручение сертификатов на обучение в Голливуде. Актёр, по словам устроителей, должен был научить «смотреть на жизнь с нового ракурса», «кардинально трансформировать своё мышление» и «быть здоровым и сильным вне зависимости от возраста». Был и премиум-пакет: гала-ужин со звездой «Рокки», фотосет и подарки от спонсоров. Мероприятие организовала контора под названием «продюсерский центр «T.R.I.A.-M.E.D.I.A.-S.T.A.R.», которая пока в крупных ивентах замечена не была, но и в мошенничестве тоже.

После отмены мастер-класса Слая началась суета. Фейсбук полнился слухами - вот говорят, что организаторы обзванивали отели и требовали поселить суперзвезду бесплатно. Вот журналисты сплетничают, что изданиям предлагали интервью с голливудским актером за 80 000 долларов. А сейчас пошел разговор уже о том, что Сталлоне мог и не знать о том, что у него проходит какой-то мастер-класс. Но это вряд ли - афиша мероприятия висела у него в Инстаграме. Совсем недавно похожая история была в Чехии, в мае этого года артист должен был участвовать в программе под названием “Вечер с мегазвездой”, но в последний момент мероприятие перенеслось. Тогда на сайте актера появилось опровержение встречи. Сейчас от Слая нет никаких комментариев. Возможно, дело тут в том, что он начал сниматься в очередной серии «Рэмбо», и всем, кто уже купил билеты, вовремя вернут деньги. Или же Сталлоне просто не смог собрать достаточное количество зрителей, поэтому мастер-класс и отменили. Мы будем следить за ситуацией.