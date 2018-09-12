Тюремщик «прописался» в колонии, чтобы не платить алименты

СЕГОДНЯ 01:11 2018-09-12T01:12:57+03:00

История просто дикая. Мария Сенопальникова, мать 12-летней девочки Александры, почти год не могла выбить алименты у своего супруга Романа

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Когда Мария обратилась к судебным приставам и они начали поиск отца девочки, выяснилось, что тот умудрился «прописаться» в местах лишения свободы, чтобы не отдавать долги.

«ЖЕНИЛСЯ НЕ НА МНЕ, А НА ДОЧКЕ ГЕНЕРАЛА»

- Марина, с чего началась вся эта история?

- С Романом мы учились вместе в школе города Тулы. Он тогда казался мне таким надежным. Поженились в 2005 году, когда стало известно, что моего отца, генерала Александра Сенопальникова, занимавшего руководящий пост в Федеральной службе исполнения наказаний по Тульской области, переведут работать в Москву.

Папа стал начальником оперативного управления ФСИН России и получил в Подмосковье служебную квартиру, где мы жили с родителями. Отец взял Романа к себе на работу в управление ФСИН России. Через год у нас родилась дочка. Но уже в 2012 году пришлось подать на развод.

- Почему?

- Когда от рака умер мой отец, я поняла, что женился Роман не на мне, а на... дочке генерала. Он примерял генеральскую форму, когда папы не было дома, делал в ней селфи. После развода я вернула фамилию отца и подала на алименты. И пока бывший муж служил во ФСИН, ведомство исправно их перечисляло: сначала 25% от зарплаты - 22 тысячи рублей, а когда его понизили в должности, выплаты дошли до 12 тысяч. Но в 2017 году Романа уволили из ФСИН за какие-то злоупотребления, и отчисления прекратились.

- Вот его иск от 28 марта, где он еще требует уменьшить алименты на 8%, - показывает документы адвокат Марии Сергей Хлопенов. - Он последние годы живет с другой женщиной, которая ему родила двоих детей. И мы бы вошли в ситуацию, но у Марии серьезное заболевание, она потеряла работу и получила инвалидность 3-й степени, ей надо как-то кормить ребенка.

ЛЮБОВНИКИ ДРУГ ДРУГА ОБДУРИЛИ

- Не платить за одного ребенка и завести еще двух?

- Ситуация еще комичнее, - рассказывает Мария. - Мой бывший познакомился со своей новой девушкой, когда работал в Управлении ФСИН, размещавшемся в здании

Минюста, где трудилась и она. Роман представлялся ей не зятем, а сыном генерала. А она, со слов Романа, представилась ему дочерью любовницы замминистра. Вот так они друг друга и обманули.

- Я тогда также работал опером в подчинении генерала Сенопальникова, - продолжает адвокат Хлопенов. - И однажды ко мне подошла эта девушка и спросила: «Сережа, а правда Рома сын генерала?» Ну что ответить, если сразу понятно - мужик клеит женщину? Я ей сказал: «У него маленький ребенок, не лезь». А она мне: «Он мне нравится...» Вот такая история. Он везде говорил, что родственник генерала.

- А когда выяснилось, что Роман оказался сидельцем колонии?

- Когда пришли документы из суда по уменьшению суммы алиментов, тогда и выяснилось, что он зарегистрирован в колонии. Руководит колонией бывший Ромин начальник, - поясняет адвокат Хлопенов. - Когда Романа увольняли, у него накопился долг в 190 тысяч рублей за служебную квартиру, в которой он жил. Он перепугался и выписался (теперь эту сумму придется оплачивать Марии). Но выписать в пустоту его не могли, вот и зарегистрировали по месту пребывания по адресу: Зеленоград, улица Панфилова, дом 21, где располагается колония-поселение № 2 УФСИН по Московской области. Ясно, что алименты с неработающего зека получить невозможно. И за время этой фиктивной отсидки он накопил долг по алиментам почти 100 000 рублей!

Алименты для дочки Саши с отца выбивают приставы. Фото: Личный архив

ОТ ОТЦОВСТВА НЕ ОТКАЗАЛСЯ

- Вообще можно зарегистрировать человека в колонии?

- Это вопрос к ее руководству. Нам-то было понятно, что он не может сидеть: в суд приходили его представители по доверенности. Но доверенность нельзя оформить у нотариуса без паспорта (а у настоящих сидельцев в колонии паспорта забирают. - Ред.).

- Где он на самом деле живет?

- В Москве, в Ясеневе. У той дамы, которой говорил, что сын генерала. В итоге он и себе жизнь испортил, и дочери. Перед смертью папа хотел удочерить внучку Александру, чтобы она получала его пенсию и льготы при поступлении в вуз (несовершеннолетние дети умерших офицеров получают пенсию и льготы. - Ред.), но Роман пошел на принцип и не пожелал отказываться от отцовства.

ОФИЦИАЛЬНО

Руководитель Балашихинского отдела ФССП по Московской области Роман Гасанов:

- Мария Сенопальникова обратилась к нам 7 августа 2018 года. По ее алиментам отец предоставил нам чек, что на днях оплатил долг по алиментам - 63 647 рублей. Мы подготовили документы в частную компанию, где он работает инспектором экономической безопасности, зарплата у него там около 53 тысяч, пенсия - 14 тысяч. С пенсии дочь Александра тоже будет получать отчисления. Значит, всего алименты ей составят примерно 17 тысяч.

КОМПЕТЕНТНО

Глава Федеральной службы судебных приставов по Московской области Николай КОНОВАЛОВ:

Достаем неплательщиков и на рыбалке, и под диваном

- Скажите, что делать, если алиментщик числится безработным?

- Тогда на него начисляются алименты по средне-российскому заработку. Обычно на усмотрение суда - порядка 10 - 15 тысяч рублей. И эта сумма накапливается в виде долга.

- А если должник устроился на работу, но с минимальной официальной зарплатой, допустим, 10 тысяч рублей?

- Тогда до погашения всей суммы долга удерживаем 70% заработка. К счастью, не все должники требуют постоянного внимания. Многие все же платят алименты. Мы больше занимаемся злостниками, которые скрываются от нас и своих детей.

- Какие меры принимаете?

- Если находим, накладываем взыскание на имущество, ограничиваем в выезде за границу, управлении машиной. Вплоть до обязательных работ. Если и это не помогает, возбуждаем уголовные дела, и злостные уклонисты могут попасть в колонии строго режима!

- А в колониях есть возможность гасить долг по алиментам?

- Там практически везде есть возможность работать. Но по Конституции государство не может заставить гражданина трудиться. Даже в колонии.

- Бывали курьезные случаи при ловле должников?

- Множество. Мы единственная служба, которая имеет право зайти в жилище без разрешения должника. Бывает, открывает дверь новая жена и говорит, что должника дома нет. Но пристав чувствует запах сигаретного дыма, заходит и видит должника на балконе. В Подольске такого любителя играть в прятки нашли в шкафу с одеждой, в Сергиевом Посаде сняли должника с пожарной лестницы. Или вот в Коломне - пристав сел на диван, а под ним у алиментщика… забурлил желудок.

- Как еще находите должников?

- Помогают и соцсети. У нас есть дело на одного рыбака из Дубны. Он выписался с постоянного адреса и перебивался заработками в дачных поселках. А вот от привычки хвастаться в интернете снимками своего улова не избавился. Пристав познакомился с ним под видом такого же рыбака и договорился вместе пойти на рыбалку. Когда должник забросил снасти, пристав подошел к берегу на лодке с рыбоохраной и задержал алиментщика. Оттуда его со снастями и доставили в суд. Вместо рыбалки ему пришлось заняться обязательными работами.

- А что делать, если алиментщик решил исчезнуть совсем - вот даже в колонии садятся, чтобы не платить долг?

- Недавно в законы внесено изменение: если приставы не разыскали должника за год, то взыскатель может через суд признать его безвестно отсутствующим. И тогда ребенок начнет получать пенсию по утрате кормильца.

- А сам должник?

- А он во всех базах будет числиться умершим, не сможет выехать за границу, продать или купить имущество, устроиться на работу.

- Навсегда?

- Ну зачем же. Если придет с повинной, мы через суд поможем ему вернуть свое имя, заплатить по долгам.