Татьяна Хрущева: В Приморье пришло время сильных и успешных женщин

СЕГОДНЯ 12:07 2018-09-12T01:56:13+03:00

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При этом дискуссии на тему – легко ли женщинам играть на политическом поле, которое традиционно считается мужским, – не утихают

Татьяне Хрущевой, похоже, удалось вывести идеальную формулу «женщины во власти». В 2011 году она стала депутатом Законодательного собрания Приморского края. Ситуация складывалась уникальная: Татьяна прошла в краевой парламент от партии «Справедливая Россия», в то время как ее муж, директор Владивостокского филиала ФГКУ Росгранстрой Игорь Хрущев, занимал (и занимает) руководящий пост в региональном отделении «Единой России». Казалось бы, при таком раскладе политические баталии на домашней кухне неизбежны. Но Татьяне хватило женской мудрости выстроить семейные отношения так, чтобы, оставаясь любящей женой и матерью, отстаивать свою точку зрения и служить интересам дела. О том, как совместить семью и работу в политическом пространстве, и об уникальном пути развития Дальнего Востока, – женский взгляд Татьяны Хрущевой.

«Мы на Дальнем Востоке закаленные и креативные»

– В статусе депутата вы занимались вопросами материнства, детства, здравоохранения. Одна из главных тем ВЭФ – создание качественных условий для жизни людей на Дальнем Востоке. Какие проблемы, по вашему мнению, необходимо решать в первую очередь?

– Сейчас правительство уделяет большое внимание всему Дальневосточному федеральному округу. Будущее зависит от реализации тех задач, которые были поставлены и перед Минрегионразвития, и перед руководством субъектов региона. Идей много, и многие из них связаны с льготами налогообложения, что позволит в сжатые сроки дать хорошие результаты. Кластерная политика в регионах способна поднять многие направления и в промышленности, и в сельском хозяйстве. А это, в свою очередь, будет способствовать и социальному развитию края, и занятости населения. Создание Территории опережающего развития – тоже новый и эффективный способ поднятия благосостояния региона.

– Приморье – уникальный край: природа, море, рядом – Азия с ее древними секретами и новейшими технологиями. Возможно, нашему здравоохранению стоит приглядеться к опыту восточных соседей?

– Азия прогрессивна, технологична, мудра в правильном отношении к занятиям спортом, уважении к своему здоровью. Посмотрите, насколько старшее поколение у них бодро и энергично. Но государственная политика все же должна быть направлена на оздоровление нации, на развитие и доступность занятий спортом, на возможность людям пенсионного возраста заниматься собой и радоваться жизни. Сейчас положение старшего поколения в нашей стране, к сожалению, не из лучших.

Меня часто коробят эти красивые сравнения - «как в Гонконге или Сингапуре». Мы все же другие, и за последние 25 лет мы сделали такой прорыв, какой многим и не снился. Я выросла во Владивостоке, мы здесь не избалованы хорошей жизнью и помощью государства в том объеме, в каком ее получают центральная и средняя части России. Но при этом мы закаленные, не питаем иллюзий и не ждем помощи. Мы креативны и верим, что сможем сами сделать наш уникальный регион одним из лучших в стране.

«Главное – не потерять уважения к себе»

– Татьяна, большинство жен состоявшихся мужчин предпочитают заниматься только домом и семьей. Вероятно, им сложно конкурировать со своими мужьями?

– Посмотрите, сколько в Приморье сейчас успешных женщин. Они появились, потому что пришло их время. Порой им сложно подстраиваться под социум, но они способны свернуть горы. Но только при одном условии: если им не придется оправдываться за свою жизнь перед родными и близкими. Быть второй половиной уверенного человека (пол значения не имеет) – это большой труд. Путь успешной женщины уникален вдвойне, если у нее при этом крепкая семья. И если таких женщин появляется все больше, значит, общество изменилось. Это большая заслуга их мужей, которые способны быть надежным тылом и не препятствовать и так нелегкому пути своих спутниц.

– Когда вы стали депутатом, как к этому решению отнесся ваш муж?

– Прежде чем мой супруг дал мне «зеленый свет» на публичную деятельность, утекло много воды. Для меня это особенно ценно из-за того, что рядом с мужем огромное количество соратников, которые гораздо больше вовлечены в его политическую систему координат. Такое отношение говорит о доверии ко мне. Но хочу подчеркнуть, что такое утверждение справедливо именно для нас – ведь все очень разные, у каждого свое доверие.

Знаете, как мой муж говорит про меня? «Не пугайтесь, гости дорогие, это моя лягушонка в коробчонке едет». В нашем контексте это означает, что я могу делать то, что считаю правильным. Но при этом я всегда внимательна к мелочам, прорабатываю каждый вопрос. Если что-то не так, убедить мужа я могу исключительно фактами. И даже если он поступает в точности до наоборот, это решение все равно принимается на уровне убеждения. Это очень сложно, и это счастье, что у нас действительно нет непреодолимых разногласий.

– Вы позволяли супругу критиковать вас или влиять на ваши решения?

– Все то время, что я работала в Законодательном собрании Приморского края, мы были в разных партиях, он – в правящей, я – в оппозиционной. И мужу строго-настрого было запрещено говорить о моем положении, лезть в мои дела, рассуждать о деятельности моей и моих коллег. В парламенте я тоже была за спинами сильных и умных мужчин и тоже занималась «семьей и детьми» (курировала блок социальных вопросов. – Ред.). Ведь семьи бывают разные, политические в том числе. И женщина вдохновляет мужчин на многое, если сильна и честна. Я так и двигалась в политическом пространстве, полагая, что все мужчины способны на такие поступки, как мой супруг. Он даже думать не будет, всегда встанет на защиту женщины.

– Когда в 2016 году вы не прошли в краевой парламент, это отразилось на ваших отношениях?

– Знаете, мой проигрыш на выборах сопровождали очень странные события. Я жила в полной уверенности, что работаю с достойными людьми. Однако, как показало время, я ошибалась – я поняла это, когда увидела реакцию уважаемых мною людей. Но я выполнила свою функцию: я смогла просто своим присутствием в этой сложнейшей системе выявить всех недостойных. Муж позволил мне самой пройти все это, позволил ошибиться, потому что знал, с чем я смогу смириться, а с чем нет. Для меня самое страшное – потеря уважения к себе.

БИОГРАФИЯ

Татьяна Хрущева – обладатель главной премии Дальнего Востока «Человек года», проводимой «PRR Россия»

Родилась во Владивостоке. Окончила Владивостокское медучилище, затем Дальневосточный госуниверситет (диплом магистра по специальности «государственное муниципальное управление»). Владеет несколькими бизнесами в разных сферах.

4 декабря 2011 года избрана депутатом Законодательного собрания Приморского края. До 2017 года работала председателем комитета по регламенту и депутатской этике. Курировала вопросы материнства, детства, здравоохранения.

Замужем, двое детей: сын Никита Хрущев, дочь Ксения Хрущева.