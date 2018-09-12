Основа для созидания

СЕГОДНЯ 12:08 2018-09-12T01:59:03+03:00

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В городах России есть улицы с необычными названиями – «Улица Мечтателей», «Улица Романтиков», «Проспект Энтузиастов». Они посвящены первопроходцам двадцатого века – геологам и геодезистам, людям с непростыми, но интересными профессиями. Немного мечтатели, покорители природы и пространства, последователи тех, кто совершал Великие географические открытия. Профессионалы своего дела, стойкие и суровые, мужественные и надежные, готовые в комфортном и уютном ХХI веке терпеть холод и зной, распутицу и ливень, мошку и диких животных, прокладывая путь там, где за ними пойдут другие, возводя здания, превращая направления в дороги и неся за собой инфраструктуру, тепло и электричество. У этих людей есть призвание – изыскатель.

Иркутская компания «АЛАНС», образованная в 1999 году и уже более десяти лет занимающая прочные позиции на рынке инженерных изысканий, успешно выходит на рынок проектирования.

Создание картографической информации, кадастровые работы, геодезическая разбивочная основа, техническая инвентаризация, оценка, воздушное лазерное сканирование и цифровая аэрофотосъемка, разработка генеральных планов и проектов межевания территорий – это то, чем занимается АЛАНС сегодня помимо инженерных изысканий.

– Наша концепция – предоставить заказчикам комплекс работ, удовлетворяющих всем нуждам российского законодательства, – рассказывает генеральный директор ООО «АЛАНС» Валерий Черезов.

Среди проектов компании – инженерные изыскания на крупнейших нефтегазоконденсатных месторождениях страны – Каменномысском, Ен-Яхинском, Ковыктинском, Среднеботуобинском, Чаяндинском. Работы на лицензионных участках ПАО «НК «Роснефть» в Иркутской области, Красноярском крае и в Якутии. Работы на объектах АК «Транснефть» в Красноярском и Хабаровском крае, Иркутской области.

Предметом особой гордости является выполнение кадастровых работ и создание геодезической разбивочной основы для магистрального газопровода «Сила Сибири» – объекта, который как важнейший стратегический, экономический и социальный элемент будущей системы газоснабжения на востоке России не нуждается в дополнительных пояснениях и рекламе.

Осознавая потребность заказчиков в грунтовых строительных материалах, компания в 2014 году открыла новое для себя направление – разработка месторождений общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ). Наша компания выполняет комплекс услуг, начиная от разведки карьеров ОПИ и заканчивая получением разрешительной документации для их эксплуатации. Нами разработаны и согласованы разрешительные документы на добычу ОПИ для ряда строящихся объектов АК «Транснефть», ПАО «Роснефть» и ПАО «Газпром».

На сегодняшний день ООО «АЛАНС» имеет богатый опыт работы от Ямало-ненецкого автономного округа до Приморского края, активно ведутся работы на территории Иркутской области и Якутии.

Техническое оснащение компании представлено новейшим оборудованием. Это высокоточные воздушные лазерные сканеры Optech (Канада) и Leica (Швейцария). В России сканеров такого уровня не больше десятка.

– Кроме того, в работе мы используем спутниковые геодезические приемники, электронные тахеометры, оборудование для геодезических, геологических и экологических измерений и испытаний, – отметил Валерий Черезов. Производственные мощности компании несколько лет назад были усилены созданием собственной грунтовой лаборатории.

ООО «АЛАНС» имеет филиалы и обособленные подразделения в городах Братск, Тайшет, Благовещенск и Ленск. Уровень компетентности персонала подтверждается наличием в штате кандидатов технических наук. Более 400 сотрудников своими знаниями, опытом и единым корпоративным настроем уверенно двигают компанию в завтрашний день.

В чем же секрет успеха сибирского коллектива?

Мы считаем, успех – верность принципам, заложенным в идеологию компании. Каждый сотрудник компании понимает и гордится, что конечный пользователь наших работ – это общество! И потому наше кредо – Заказчик всегда остается доволен!

www.ooo-alans.ru