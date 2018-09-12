2018-09-12T02:01:40+03:00
ВЭФ-2018

Отложенный старт

Магаданская область готова к перезапуску. Впервые за 65 лет официальной истории и за 90 лет освоения Колымы. Ресурсы, инвесторы, агломерации – тезисы новой истории региона
Владимир КОРОЛЕВ
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Золотой план задавал курс развития на протяжении десятков лет. С 1928 года на Колыме добыли более 3000 тонн золота, около 8000 тонн серебра, более 70 000 тонн олова, 740 тонн кобальта, более 80 миллионов тонн каменного угля. Промышленное освоение региона обеспечило создание инфраструктуры, привлекло людей. В условиях вечной мерзлоты они выращивали пшеницу и строили ГЭС.

Сегодня Магаданская область занимает второе место в России по объему добычи золота и первое – по серебру. В отрасли работают 110 пред-приятий и более 15 тысяч человек, она дает бюджету Колымы до 45% налогов. Кроме драгоценных металлов, регион располагает запасами железа, олова, меди, молибдена, цинка, бурого угля. И эти ресурсы по большей части остаются нетронутыми. Запасы колымских недр эксперты оценивают в 3,3 триллиона долларов. По самым скромным подсчетам, такова сумма десяти годовых бюджетов Российской Федерации.

Планы инвесторов уже может поддержать энергетика Магаданской области. Она работает на опережение. В регионе функционируют две гидроэлектростанции. Установленные мощности обеих ГЭС достигают 1500 МВт. Стратегия развития на ближайшие 7 лет – строительство высоковольтных линий для предприятий золоторудных провинций; коммунальной энергетики, разработки месторождений цинка, свинца, меди; присоединения к энергосистеме Колымы Билибинского района Чукотки.

663 Сингапура может вместить территория Магаданской области. Своими размерами она превосходит 140 стран мира. Федеральная трасса «Колыма» протяженностью 2000 км связывает побережье Охотского моря с Якутией. Начато строительство автодороги Колыма – Анадырь. Ввиду отсутствия железнодорожного транспорта морем в Магаданскую область доставляют 90% всех грузов. С материком, как называют колымчане центральные районы страны, регион соединяет авиация. Аэропорт «Магадан» проводит реконструкцию, которая позволит обеспечить иностранцам упрощенный въезд по электронным визам.

Усть-Среднеканская гидроэлектростанция (ГЭС)

Усть-Среднеканская гидроэлектростанция (ГЭС)

Особые условия ведения бизнеса в Магаданской области обеспечивает режим Особой экономической зоны (ОЭЗ). Ее резиденты могут рассчитывать на таможенные и налоговые льготы. ОЭЗ осво-бождает от уплаты налога на прибыль организаций, налога на добычу полезных ископаемых, уплаты ввозных пошлин и платежей. Работу ОЭЗ Колымы Президент России Владимир Путин продлил до 2025 года.

И туриста, и инвестора может привлечь одна из основных отраслей колымской экономики – рыбная. Во внешнеторговом обороте экспорт рыбохозяйственных предприятий области составил 88 миллионов долларов. Продукцию рыбохозяйственного комплекса приобретают Беларусь, Китай, Корея, Япония и 35 регионов России. Основной спрос – на крабов, трубачей, креветки, кальмаров, на минтай, сельдь, треску, мойву. Реки бассейнов Охотского моря – крупные нерестилища тихоокеанских лососей – кеты, горбуши, кижуча.

Моноэкономика Колымы не была проблемой в середине XX века, но век XXI требует кардинальных перемен. Дороги требуют ремонта, энергетика – потребителей, города – новых строек, ресурсы – инвесторов. 20 проектов пяти центров роста потребуют привлечения 215 миллиардов рублей частных инвестиций. Точки приложения силы есть. Отложенный старт Магаданской области позволил накопить потенциал. Пришло время его использовать.

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