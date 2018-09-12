Ученые: высокий холестерин в крови еще не значит, что обязательно будет инфаркт

СЕГОДНЯ 08:43 2018-09-12T08:57:31+03:00

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В Москве состоялся XII Всероссийский форум «Здоровье нации - основа процветания России». Алексей Чудинов, врач-липидолог (определяющий различные липидные нарушения, в том числе обмена веществ, и холестериновые перекосы), на конференции «Вегетарианство: здоровье, этика, экология» рассказал о последних достижениях науки в исследовании атеросклероза и холестеринового обмена. Приводим интересные выдержки из его доклада.

- Не так давно в области кардиологии произошел переворот, который стал новой отправной точкой в изучении сердечно-сосудистых заболеваний. Выяснилось, что у 50% людей с нормальным или даже пониженным уровнем холестерина сердечно–сосудистые заболевания прогрессируют очень быстро. И, наоборот: у 50 процентов людей с высоким уровнем холестерина риск сердечно-сосудистых заболеваний не растет. То есть главное в развитии инфарктов и инсультов – не холестерин, как мы думали едва ли не сто лет. А что же тогда главное?

Атеросклероз — тихий убийца

Атеросклероз — хроническое заболевание артерий, которое сопровождается отложением холестерина - это «серый кардинал смерти», тихий убийца, которого люди, увы, недооценивают. В 30 лет у 40% россиян уже имеются атеросклеротические поражения. В 40 лет у 50 % уже есть выраженные атеросклеротические поражения. В 60 лет у 70% людей - выраженные проявления атеросклероза.

Но в большинстве случаев течение атеросклероза бессимптомно. Пока бляшка на 70% не перекроет сосуд, жалоб не будет. Этот тот случай, когда «вдруг», на фоне полного здоровья человек попадает в больницу с инфакртом или инсультом. Но это не «вдруг», а потому, что резервные возможности у всех людей очень большие и сосуды могут нести нагрузку долго.

- Главное – это состояние сосудистой стенки, - поясняет Алексей Чудинов. - С внешней стороны сосуд гладкий, подобно пластику. И если через этот сосуд пропускать чистый холестерин, то холестерин там не откладывается. Поэтому так важно было сделанное открытие: даже если холестерин повышенный, но сосудистая стенка в нормальном состоянии – холестериновые бляшки там образовываться не будут. Но если на сосудистой стенке появляются микроповреждения, тогда на этих микротрещинах даже при нормальном холестерине начинают формироваться сосудистые бляшки.

Что повреждает сосуды

Главные отягощающие факторы, которые провоцируют повреждения сосудов - гипертония, сахарный диабет, курение, алкоголь, ожирение, малоподвижный образ жизни, прием различных препаратов, часто неконтролируемое.

- Также микродефекты сосудов вызывают свободные радикалы, насыщенные жирные кислоты, агрессивные факторы внешней среды, всевозможные добавки и токсичные компоненты, которые содержатся в нашей сегодняшней пище, - продолжает Алексей Чудинов. - Например, в мясе — в жирной говядине и свинине - содержатся два главных вредных жира – холестерин и насыщенные жирные кислоты. Когда насыщенные жирные кислоты подвергаются термической обработке, они превращаются в агрессивные факторы, которые как раз и вызывают повреждения эндотелия сосуда. Не сразу, но чем больше есть мяса, тем выше риск повреждения сосудов. С возрастом сосуд становится шероховатый и на нем начинают откладываться атеросклеротические бляшки.

Головная боль — признак атеросклероза?

- Атеросклероз модифицировался, - говорит Алексей Чудинов. - Еще 25-30 лет назад мы находили бляшки в крупных сосудах - в сонной артерии, в аорте и так далее. Но сейчас бляшки поражают даже мелкие капилляры, в том числе головного мозга. Те люди, которые страдают головными болями, головокружениями, снижением памяти, должны знать, что это в первую очередь признак того, что мелкие сосуды уже не работают, то есть они поражены. Ведь внутримозговые сосуды имеют более тонкий эндотелий.

Все наши органы и ткани, в первую очередь сердце, печень, головной мозг – имеют фосфолипидную мембрану, оболочку, которая защищает наши клетки от повреждения. Когда человек постоянно употребляет насыщенные жирные кислоты, этот насыщенный жир обладает такой же способностью, как средство для мытья посуды, разрушающее жир на тарелке. Он разрушает фосфолипидную мембрану мозговых клеток, сердечных клеток, печеночных клеток. Двумя клиническими исследованиями Института питания РАМН было доказано, что исключение из питания насыщенных жирных кислот сокращает риск смерти на 22%, а частоту инфарктов и инсультов - на 18%. Те же исследования доказывали: если человек перенес инфаркт или инсульт, то скорее всего в течение 5 лет это состояние повторится. Но если человек переходит на здоровый образ жизни, то риск их повторения снижается на 80%.

ВАЖНО

5 принципов здорового образа жизни (по последним научным данным)

1. Правильное питание – исключение холестерина и насыщенных жирных кислот.

То есть постараться поменьше есть или совсем отказаться от жареного мяса, особенно красного и жирного — баранины, мраморной говядины. Меньше выпечки с маргарином. Не жарить ничего на сливочном масле. Постараться перейти на более легкие молочные продукты (например, отказаться от сливок, твердых сортов сыра).

Старайтесь готовить еду в хорошем настроении, не выясняйте отношений на кухне, иначе кухня будет автоматически восприниматься как неприятное место, и усвоение еды будет происходить хуже.

2. Активный образ жизни, благодаря которому повышается хороший холестерин.

Хороший холестерин повышается только в одном случае - если человек активно двигается. Ничто другое не повышает хороший холестерин – ни лекарства, ни продукты питания. Ведь организм, помимо внешнего воздействия, синтезирует свой собственный холестерин.

Поэтому далеко не всегда у вегетарианцев правильный уровень холестерина в крови. Так, например, а в Индии люди практически не едят мясо, но все же страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, атеросклерозом. Наш организм вырабатывает свой собственный эндогенный холестерин, и у нас есть так называемые рецепторы холестеринового обмена. Как только уровень холестерина падает ниже нормы – эндогенный синтез холестерина повышается. И даже без употребления мяса холестерин у вегетарианцев может быть довольно высокий именно за счет эндогенного внутреннего холестерина.

Для того, чтобы это компенсировать, есть один единственный способ – активный образ жизни, то есть как минимум человек должен много двигаться, ходить. Но не совершать изнурительных физических нагрузок – они также приводят к повышению уровня холестерина.

3. Свобода от стресса и напряжения.

Помимо пищи, содержащей насыщенные жирные кислоты, повреждения на эндотелии сосудов вызывает стресс. Стресс – это не то, что с нами происходит, а наша реакция на ситуации. Только оставаясь спокойными, мы сможем решить проблемы и трудности. И только в этом случае наши сосуды останутся не поврежденными стрессом.

4. Полноценный сон.

Во время долгого (не меньше 8 часов) сна снижается уровень холестерина. Эндотелий сосудов восстанавливается. Увы, у 45 % людей сегодня проблемы со сном. Причина вытекает из предыдущей – беспокойство в течение дня.

5. Прием омега-3-жирных кислот.

Эти вещества помогают клеткам сосудов восстанавливаться, дольше оставаться эластичными. Содержатся они в орехах, нерафинированных растительных маслах, проростках пшеницы, жирной рыбе.