«Мне на маникюре неровно подпилили правую руку походу»: Настя Кудри шутит по поводу ампутации пальцев

СЕГОДНЯ 12:33 2018-09-12T15:36:01+03:00

Кудри после аварии заявила, что Рахманинова на пианино она теперь не сыграет конечно, но и этих пальцев ей хватит, чтобы петь свои песни Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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Больше месяца певица и дочь коммерческого директора Уральской горно-металлургической компании Настя Кудри не рассказывала об аварии, в которую она попала в Ницце. Из-за травмы, полученной во время ДТП французские врачи вынуждены были ампутировать 21-летней девушке два пальца. После того, как красавица смогла восстановиться после аварии, она решила, что не будет скрывать этот инцидент, также как и прятать руку. На днях артистка появилась на премьере фильма «Временные трудности, где не стала надевать перчатку на кисть или каким-то образом прятать руку.

«Че то мне на маникюре неровно подпилили правую руку походу», -пошутила по поводу своей травмы девушка. Поклонники тут откликнулись в комментариях.

«Настя, восхищаюсь вами. Эта авария думаю только сильнее вас сделает. Отлично выглядишь», «Сильная девочка», «Настенька, вы молодцы», - написали они

nastyakudry Че то мне на маникюре неровно подпилили правую руку походу

Напомним, сама Кудри после аварии заявила, что Рахманинова на пианино она теперь не сыграет конечно, но и этих пальцев ей хватит, чтобы петь свои песни.

nastyakudry И мне хватит, без двух их десятиПосчитать

«Я восхищаюсь всеми, кто не сдался и не утратил веру в себя! Я понимаю, что это за боль. И я говорю не только про физическую составляющую. Лично для меня самое страшное было видеть слезы моей семьи. Мне стало еще больше наплевать на мнения людей, которые стремятся к баблу и прочей мишуре. Можно подумать, что в моем положении легко говорить о подобных вещах, но в момент между жизнью и смертью мы все равны», - добавила девушка.

Настя Кудри стала известной, когда в 2017 году записала совместный трек с Ольгой Бузовой «Нам будет жарко».