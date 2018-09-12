2018-09-12T16:28:26+03:00
Звезды

«Случилась беда с сыном»: родившая Кудрявцева попросила помощи из-за рака

Телеведущая выступила с обращением к поклонникам в соцсети
Ольга АНТОНОВА
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Лера Кудрявцева.Лера Кудрявцева.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Лера Кудрявцева редко на своей странице в соцсетях просит о помощи, но в этот раз сделала исключение ради сына близкой приятельницы, которому поставили диагноз «лейкемия». Страшное заболевание обнаружили у 16-летнего сына психолога Виктории Кейлин. Как выяснилось, об онкологии Кейлин и ее наследник узнали случайно. Острый лейкоз в последней стадии почти не оставляет юноше шансов, но, если получится собрать средства на лечение, то у него появится надежда. Вот только суммы предстоит собрать внушительные.

Кейлин подробно описала свои эмоции, связанные с болезнью ребенка. Рассказала, как не могла поверить в озвученный медиками диагноз, как не могла даже упасть в обморок, потому что тело не подчинялось ей. По словам Виктории, после панических попыток хоть как-то помочь сыну в его больничной палате наступила тишина.

«Он лежит, окутанный проводами капельниц, а твое тело, скрючившись, сидит в углу, отсчитывая вздохи и призывая на помощь всех святых», – признается Кейлин.

Кудрявцева попросила своих подписчиков, если есть такая возможность помочь сыну Виктории и разместила на своей страничке в Facebook реквизиты для сбора средств.

Надо отметить, что благотворительностью занимаются многие российские звезды. Чулпан Хаматова и Дина Корзун являются соучредительницами фонда«Подари жизнь», помогающего детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями. Егор Бероев и Ксения Алферова организовали фонд «Я есть!» Цель фонда — помощь детям с ограниченными возможностями: с церебральным параличом, с синдромом Дауна, аутистам. Актерская пара занимается не только медицинской помощью подопечным своего фонда,но и творческой реализацией детей, их социализацией и даже трудоустройством. Константин Хабенский – основатель фонда, который помогает маленьким пациентам онкобольниц. Первую пятилетку своей работы фонд отметил цифрой 130 — столько детских жизней удалось спасти к 2013 году. Фонд Гоши Куценко «Шаг вместе» помогает детям с диагнозом ДЦП. Артист основал фонд в августе 2011 года и с тех пор дважды в год устраивает благотворительные концерты для своих подопечных и аукционы, куда приглашает звездных друзей.

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