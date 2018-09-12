Ольга Бузова объявила себя «второй после Путина»

СЕГОДНЯ 17:40 2018-09-12T18:14:25+03:00

Певица надела куртку с нецензурными надписями и опубликовала в Инстаграме видообращение к поклонникам [фото, видео]

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Ольга Бузова — женщина многих талантов: она и телеведущая, и певица, и даже дизайнер. 32-летняя звезда «Дома-2» выпускает одежду под собственной маркой Olga Buzova Design. Певица продает вещи через соцсети и лично рекламирует каждую новинку ассортимента. Накануне в Инстаграме певицы появилось новое видео: Ольга нарядилась в кожаную куртку-«косуху» бордового цвета. На куртке, щедро усыпанной значками карточных мастей, красуется надпись: «Вторая после Путина».

Кроме вышивки с упоминанием президента России обновка от Бузовой также украшена надписями нецензурного содержания. На спине куртки вышито изображение среднего пальца и подпись «Вы знаете как лучше? Сделайте .....». На поясе - английская фраза «Fuck the past», которая в приличном варианте может быть переведена как «Забей на прошлое».

На куртке красуется надпись: «Вторая после Путина». Фото: Инстаграм.

Бузова нарядилась в куртку с надписью с упоминанием президента России. Фото: Инстаграм.

- Вот, показываю вам новую курточку. Сейчас как раз осень наступает, погода подходящая, - обращается певица в видеоролике к своим поклонникам.

Как сообщается на страничке Бузовой, «косуху» из искусственной кожи можно купить за 7500 рублей. Вещь продается в двух цветах — бордовом и черном. Модель в черном цвете тоже украшена нецензурными надписями и фразой с упоминанием президента страны. Рекламный пост звезда снабдила хэштегом #ясоздаютренды.

Обновка от Бузовой щедро украшена надписями нецензурного содержания. Фото: Инстаграм.

Бузова уже не в первый раз появляется на публике в одежде с принтами, выдающими ее недюжинное самомнение и высокие амбиции. Так, например, на эфир программы «Вечерний Ургант» в декабре прошлого года Ольга пришла в красной футболке с надписью «Я создаю историю». В ассортименте бренда Olga Buzova Design есть майки с принтами «Недостаточно для меня», «Бузова тоже музыка» и «Девочка-скандал».

Куртку можно приобрести и в черном цвете. Фото: Инстаграм.

К слову, несколько лет назад Ольга на пару с сестрой открыла в Москве и регионах сеть магазинов одежды и бижутерии C&C by Olga Buzova. Семейный бизнес просуществовал недолго. Несмотря на то, что телеведущая лично продвигала товар, появляясь на светских вечеринках в пластиковых украшениях из своих бутиков, магазины терпели убытки. Покупателям не нравились цены в магазине звезды: так, среднее платьице в бутике C&C by Olga Buzova стоило около 7 тысяч рублей. Магазины Бузовой начали закрываться один за другим, и вскоре было объявлено о ликвидации торговой сети.