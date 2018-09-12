«Снова секси»: Бритни Спирс экстремально похудела

СЕГОДНЯ 19:12 2018-09-12T19:19:26+03:00

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Какие бы времена не стояли на дворе Бритни Спирс, всегда остается Бритни, своей девчонкой из Техаса. А это значит, что как только поп-дива худеет, она тут же хвастается своими достижениями перед публикой. В концертных нарядах появляются заброшенные на антресоли кожаные шорты, топы, оголяющие подтянутый живот и сетчатые чулки, а в глазах радость.

Впрочем, фото у бассейна в леопардовом бикини и в белых сапогах – это тоже вполне в духе Бритни. В белых сапогах в 30-ти градусную жару же она тоже худая. Певица действительно скинула за лето около 8 кг, что, разумеется, это стало сильно заметно на фото. Звезда к рациональному питанию и занятиям йогой добавила еще интервальные тренировки и раз в неделю стала ходить на теннис, и все эти усилия теперь можно наблюдать в призме леопардового бикини.

britneyspears Couldn't make up mind... hair up or down???

Правда, нашлись вредные подписчики, которые на идеальном фото нашли следы фотошопа, заявив, что у Бритни Спирс никогда не было такой тонкой талии. А вот, если применить фоторедактор, то, можно и «нарисовать». Выступили с авторитетным мнением и те, кто сравнил фото с ее недавнем выступлением в Майями, и там такой эффектной фигуры у артистки, по мнению хейтеров, не наблюдалось.

Напомним, сейчас Спирс строит отношения с 23-летним манекенщиком Сэмом Асгари, однако, ее бывший супруг, диджей Кевин Федерлайн не думает оставлять в покое певицу и требует с нее денег на содержание общих детей: 12-летнего Шона и 11-летнего Джейдена, которые по решению суда живут с ним.

Как заявляет адвокат Федерлайна, его подопечный заслуживает как минимум в три раза больше той суммы алиментов, которую ему сейчас платит певица, и он сделает все, чтобы его клиент эти деньги получил. Сейчас Спирс выплачивает Кевину довольно приличную сумму — 20 тысяч долларов в месяц.