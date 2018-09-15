Секреты соблазнения от известных женщин: Назвать мужчину гением и надеть шелковое белье

СЕГОДНЯ 01:20 2018-09-15T01:35:03+03:00

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В этот список мы включили дам из не слишком древней истории. Конечно, и у Клеопатры, и у маркизы де Помпадур были свои секреты, но нам они не очень подходят. Все-таки современный мужчина мало похож на французского короля или на римского полководца. Возьмем примеры из двух близлежащих веков.

Наталья Гончарова: Скромная шахматистка модельной внешности

В письме княгине Вяземской Пушкин признавался, что Наталья Николаевна стала его 113-й любовью. Искушенного поэта не так просто было снять снайперским выстрелом. Красивая? Ерунда. Красивых вагон. В ее красоте было кое-что особенное. Граф В. А. Соллогуб оставил такой портрет Гончаровой: «Много... я встречал женщин еще обаятельнее Пушкиной, но никогда не видывал я женщины, которая соединила бы в себе законченность классически правильных черт и стана. Ростом высокая, с баснословно тонкой тальей, при роскошно развитых плечах и груди...» Дальше он пускается в рассуждения о ее профиле, ушах, зубах. Но нечего нам зубы заговаривать, главное сказано: высокая, стройная и с большим бюстом. Причем рослая она была и по нынешним меркам - около 175 см. Сегодня это называется модельной внешностью. Женщина будущего среди 155-сантиметровых каракатиц (средний рост тогдашней дамы), да притом «без взора наглого для всех, без притязаний на успех». При всей красе Н. Н. была скромна в общении. У нее совсем не было фальши, зато имелось хорошее образование: она знала четыре языка и играла в шахматы. Конечно, все мужики, пардон, господа, включая государя, офонарели от такого. Солнце русской поэзии увидел в ней свою Татьяну - вернее, улучшенную копию.

Аполлинария (Полина) Суслова: Игры в горячо-холодно

Эта женщина отмечена в истории любовью двух знаменитостей - Ф. М. Достоевского и В. В. Розанова. Она была, как бы мы теперь сказали, феминисткой - стригла косы, посещала лекции в университете и не хотела замуж. Это теперь все активистки, а тогда эта барышня, озабоченная смыслом жизни и пользой обществу, была модной диковиной. Она призналась в любви Достоевскому первая - тоже в духе времени. Ф. М. глубоко втрескался, признав в Сусловой особый русский тип. Писатель желал сидеть на двух стульях: и с женой не разводиться, и Полине сцены ревности катать. Тогда она уехала в Париж и завела другого любовника, студента Сальвадора (отличный выбор!), чем крепко уязвила классика. Своим знатным манипуляторшам - от Полины в «Игроке» до Грушеньки в «Братьях Карамазовых» - Достоевский придал черты Аполлинарии.

После разрыва с писателем, который потихоньку женился вторично, она долго искала себя. Но вместо себя нашла выпускника Московского университета Василия Розанова, которого без церемоний пригласила в спальню на ночь. Тот не был женат, но слишком молод - чуть за двадцать. Их союз продлился всего пять лет. Слабость Аполлинарии была в том, что она никогда не прощала слабости мужчинам. «Люди слабые и робкие мне ненавистны», - говорила она и пронесла свою ненависть через всю жизнь.

Лу Саломе: Cекс - не главное

Женщину, которая крутила динамо видным деятелям Европы, звали Луиза Густавовна Саломе. Она родилась в Питере в семье русского генерала, балтийского немца. Обожаемая младшая дочь среди пятерых братьев, она твердо усвоила: с парнями надо дружить. И всех дяденек отправляла во френд-зону. Первыми туда угодили философы Пауль Реё и Фридрих Ницше. Оба хотели жениться, но она предложила им тройственный «духовный союз среди книг и цветов». Реё даже покончил с собой, когда она вышла замуж. Хотя муж, востоковед Фридрих Карл Андреас, тоже согласился «обладать, не обладая». Лу прожила с ним 43 года. И наставила ему ветвистые рога - с марксистом Георгом Ледебуром, врачом Фридрихом Пинельсом, поэтом Райнером Марией Рильке и еще кучей авторитетного народа. Что в этой даме рвало крышу у Фридрихов и Карлов? Ницще говорил, его поразил масштаб ее ума. «Она резкая, как орел, сильная, как львица, но при этом очень женственный ребенок», - признавался другу мыслитель. Лу никогда не висла на мужчине. Она убегала, они догоняли. Подчеркивала свою женскую независимость: носила глухое платье и писала ученые книжки, а любовь и секс - дело десятое. Мужчинам хотелось ее переубедить: «Нет-нет, не десятое! Мы тебе докажем!» Не доказали.

Ради Лили Брик Маяковский пожертвовал личным счастьем. Фото: РИА Новости

Лиля Брик: Великий манипулятор

Лиля Юрьевна Брик оставила четкую инструкцию: «Надо внушить мужчине, что он замечательный или даже гениальный, но что другие этого не понимают. И разрешить ему то, что не разрешают дома. Например, курить или ездить, куда вздумается. Ну а остальное сделают хорошая обувь и шелковое белье». Как мы знаем, эта методика помогла ей 15 лет удерживать при себе советского поэта № 1. И не просто удерживать! Маяковский обеспечил жильем и содержал и Лилю, и ее... законного мужа Осипа Брика, который нигде не работал. Конечно, Владимир Владимирович иногда рвался с крючка - влюблялся, сбегал, но Брик его возвращала железной рукой. Она убеждала поэта, что «мещанская» любовь уничтожит его гений. «Если бы я вышла за него замуж, нарожала бы детей, то ему стало бы неинтересно, и он перестал бы писать стихи», - вспоминала Лиля Юрьевна. Еще один ее трюк - подсунуть Маяковскому новую даму сердца, чтобы он разлюбил старую. В последний раз прием дал осечку: поэта познакомили с замужней Вероникой Полонской: надо было его отвлечь от манекенщицы Татьяны Яковлевой. Маяковский увлекся и стал требовать у Полонской развода. Вероника засомневалась - и тогда прозвучал роковой выстрел.

Мария Закревская-Бенкендорф-Будберг: Женщина-миф

Мария Игнатьевна Закревская - любовь Горького, Герберта Уэллса, а также видного британского дипломата Брюса Локкарта.

Нина Берберова, жена поэта Ходасевича, писала в мемуарах: Мура (Мария) очень любила мужчин и не скрывала этого. Не только своих любовников, но и мужчин вообще.

Первый кирпич в основание ее авантюрной судьбы заложили родители: они послали ее учиться в Лондон. Там ее брат - сотрудник русского посольства - ввел Марию в высокий круг русских аристократов и дипломатов. Она познакомилась и со своим будущим мужем, И.А. Бенкендорфом, и двумя любовниками – Уэллсом и Локкартом. После гибели мужа, убитого крестьянами в поместье под Ревелем (Таллином), она оказалась в голодной Москве 1917 года. Обратилась за помощью в английское посольство - и там снова встретила Локкарта. «Я увидел женщину большого очарования, чей разговор мог озарить мой день», - вспоминал потом англичанин. Чтобы закрепить успех, Мария устроила завтрак дипломатам в честь дня рождения одного из них, с водкой и икрой. «Что-то вошло в мою жизнь, что было сильнее, чем сама жизнь», - вспоминал потом Локкарт. Вскоре англичанина выслали из России как шпиона. А Мария, ища заработков, познакомилась с Горьким и стала его секретарем. Нет сомнения, что классик купился на оболочку великосветской дамы. Мура умела «внимательно слушать, глядя умными глазами». Но главное - умела быть загадочной и значительной.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Подействуют ли чары тех дам сегодня?

- Почти во всех женщинах, которых вы описали, есть что-то психопатическое, - считает клинический психолог Михаил Хорс. - Они не умеют сочувствовать, сопереживать, зато им доставляет удовольствие мучить мужчин. Это видимость, будто такие женщины пользовались особым успехом. Просто вторая половина XIX - начала ХХ века - время борьбы за права женщин. В этот период яркие, «роковые» дамы воспринимались как своего рода символы времени и будоражили воображение общества в целом, но связать с ними личную жизнь отваживались очень немногие. Точнее сказать, только те мужчины - не важно, писатели или дворники, - у которых была, возможно, какая-то детская травма, полученная от матери или от отца. И для любви выбирали холодноватых манипуляторш, потому что с ними можно было воспроизвести травмирующую ситуацию детства и попытаться ее преодолеть. Психически здоровый, зрелый мужчина не поведется ни на одну из описанных манипуляций - ни в XIX веке, ни в XXI.