Моя семья и другие животные

СЕГОДНЯ 01:30 2018-09-13T01:28:58+03:00

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В прошлом номере еженедельника «КП» стартовала наша новая рубрика «По секрету интернету» (см. «КП» за 6 сентября с. г. и сайт kp.ru). Сейчас в соцсетях процветают странички, где любой желающий может анонимно рассказать о переживаниях или случаях из своей жизни. Ничего сенсационного, но зато есть особое настроение. В прошлом номере мы собрали смешные истории. В этом неожиданные откровения из жизни семей - мужей и жен, бабушек и внуков. И, конечно же, домашних животных. Они же тоже члены семьи!

* * *

«Когда мне было шесть лет, папа взял меня с собой на работу. Он начальник, у него был свой кабинет, где меня попросили посидеть. Оставил секретаршу, чтобы присмотрела за мной. Я донимала ее вопросами о папе: правда ли он красивый, умный, а еще почему-то спросила, сколько детей она бы от него родила (мама не хотела заводить второго ребенка). Дома рассказала маме, что секретарша любит папу, считает его самым красивым и хочет от него минимум двоих детей. В следующий раз меня оставили с охранником дядей Колей».

* * *

«Свидание вслепую. Он мне не понравился, но он друг друзей, мне было неловко отшивать его, поэтому я решила - пусть он отошьет меня. Я рыгнула в ресторане; заказала пивас и рассказывала, что пью каждый день; сообщила, что не работаю и хочу, чтобы он меня обеспечил; за едой сказала, что выдавливаю прыщи, что сплю с мамой и что все мужчины лохи. В общем, придумывала все, что взбредет в голову. Не помогло: женаты уже два года, и он только недавно сказал, что сразу понял, зачем я так себя вела тогда, на первом свидании».

* * *

«Одним холодным осенним вечером, содрогаясь от ужаса, на ватных ногах, моя бабушка вошла в кухню. Заикаясь, пыталась произнести мое имя. Видя обливающуюся слезами бабушку, мама, вытирая холодный пот со лба, с трудом смогла узнать причину бабушкиной истерики: якобы ей на телефон пришло СМС, что меня похитили и пытают. Дрожащими руками она протянула устройство связи, где светилась запись: «Этот абонент пытался...» Позвонить я пыталась, деньги у меня закончились».

* * *

«Мне было четыре, когда не стало матери. Отец женился на 17-летней девушке, и она забеременела. Вскоре папа запил, бил жену. Однажды я пролил воду, и он меня сильно ударил - впервые. Ночью, когда он вырубился, мачеха собрала вещи, взяла меня и кошку, и мы сбежали. Мотались по ее друзьям. Она много работала, поставила нас с сестрой на ноги, обеспечила будущее. О прошлом стараемся не говорить, но я помню, как в ту ночь, когда мы ушли из дома, я назвал ее мамой. И с того момента она стала самой родной».

* * *

«Муж купил мне шикарный спортивный костюм и кроссовки, чтобы я ходила заниматься в зал и привела себя в форму. В итоге в этом шикарном костюме мы все лето ездим с друзьями на шашлыки».

* * *

«Бабушка жила в Ростове, как-то пошла мода на индийские тапочки - яркие, разноцветные, с узорами. В то время был просто шик, и ей удалось урвать целых две пары - голубые и красные. Как она была рада! Прошли годы, бабушка по работе много летала - Бали, Эмираты, Гоа, Мумбаи... Там-то она и узнала, что такие тапочки в Индии надевают покойнику перед кремацией».

* * *

«Мне достался попугай ара, с которым когда-то обращались плохо прежние хозяева. Я посчитал, что к рукам его уже не приучить, так что оставил жить в покое и не лез особо с ласками. В моей жизни сейчас полный помет, так что последний раз убирал его вольер, давясь слезами и шмыгая носом, пока мне на плечо не приземлился он - ненавидящий людей попугай - и не сказал: «Не плачь, хорошо?» Я не знаю, что он видел в своей прошлой жизни, но теперь у меня есть собственный психолог и прекрасный друг».

* * *

«Свекровь постоянно меня донимает, живем с мужем в моей квартире, у нас прекрасная семья. Но она вечно пытается унизить, и разговоры не помогают.

На Новый год я подарила ей билеты в цирк в первый ряд. И договорилась с клоунами, чтобы вытащили ее на арену и обстебали. Сама была в другом ряду. Клоуны постарались и опозорили ее по полной. Как же мне хорошо было целые полгода, никакие ее придирки не бесили. Но терпение на исходе, скоро в Ютубе появится забавное видео, пусть все поржут».

С сайта vk.com/overhear