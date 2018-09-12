Выводы Валдайского клуба: Мировой центр развития переместился в Азию

СЕГОДНЯ 07:10 2018-09-12T07:57:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Ускоренное развитие дальневосточных регионов оправданно. России нужно укреплять отношения с азиатскими странами. Центр силы и новых технологий постепенно уходит ближе к Тихому океану.

«Первый этап российского поворота к поднимающейся Азии успешен — Дальний Восток развивается вдвое быстрее, чем страна в целом (хотя это еще не много). Открываются десятки крупных предприятий. Но очевиднее ограничение, о котором раньше не задумывались. Необходимо изменение общероссийского отношения к повороту, понимание, что он ведет страну к экономическим, технологическим и культурным рынкам будущего», - говорится в докладе Валдайского клуба, который был представлен на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Раньше наш поворот на Запад был обоснован. Европа была экономически и технологически сильнее. А страны Азии находились в упадке и, как правило, под колониальным влиянием западных держав. В последние годы баланс сил и денег постепенно смещается на Восток.

- Мы изменили баланс сил в мире. Своим движением к Азии мы усиливаемся даже вне зависимости от экономики и технологий, - считает Андрей Быстрицкий, председатель совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай», профессор Высшей школы экономики.

- В большой Евразии присутствуют три великие державы колоссального размера — Китай, Индия и Россия. В отличие от трансатлантических отношений, где есть огромные США и куча маленьких союзников, здесь мы этой ситуации не имеем, поэтому придется договариваться. Россия со своим историческим и дипломатическим опытом выступает этим переговорщиком, балансиром, то есть тем, кто может собрать всех вместе, - уверен Тимофей Бордачев, программный директор «Валдайского клуба».

- Мы явно находимся в фазе слома тех мировоззренческих барьеров, разделявших территории и регионы, которые казались еще пару лет назад незыблемыми. Сейчас происходит восстановление единства Евразии — от Европы до Восточной Азии, которая более естественна в таком массиве, чем то деление, к которому мы привыкли, - считает Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике».

По мнению экспертов, мы еще плохо знаем Азию – континент возрождающихся и поднимающихся культур, цивилизаций, технологий. Поэтому уже сейчас – и срочно – нужно вводить расширенные курсы изучения азиатской истории, языков в школьные программы, массово готовить востоковедов в университетах.

- У нас есть коммуникаторы — это люди с Дальнего Востока, которые уже 15 - 20 лет занимаются бизнесом в Азии и у них есть наработанные сети и связи. Это люди, которые реально знают ситуацию, - говорит Сергей Караганов, декан факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики.

По словам Андрея Быстрицкого, будущее и прогресс находятся в Азии. Поэтому отрадно, что на Восточном экономическом форуме в этом году находятся лидеры Китая, Японии и Южной Кореи. Успехи в торговом сотрудничестве зависят от договоренностей на высшем политическом уровне.