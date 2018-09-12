НА ВЭФ выступают новые российские управленцы

СЕГОДНЯ 07:16 2018-09-12T07:55:05+03:00

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На Восточный экономический форум приехали 10 выпускников программы кадрового управленческого резерва. Новая образовательная программа была создана в 2017 году по поручению президента страны. Цель была - вырастить новые управленческие кадры, в том числе и для госслужбы. В первом потоке в общей сложности обучались 74 слушателя: заместители руководителей федеральных министерств и ведомств, топ-менеджеры компаний с госучастием, депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, а также представители руководства регионов России. В итоге, по результатам всего обучения, двадцать два управленца получили новые назначения. Среди них новый замминистра экономического развития Вадим Живулин.

- Помимо уникального набора знаний, которые нам преподавали, главное достижение этого курса заключается во взаимодействии, которое у нас сложилось со всеми участниками, - рассказал он. - У 74 участников первого потока сформировались комфортные, дружеские, товарищеские отношения. В этом смысле сейчас мы общую работу воспринимаем как командную, несмотря на то, что каждый занимается своим направлением.

Другой выпускник программы Денис Тихонов, генеральный директор «Корпорация развития Дальнего Востока», тоже считает, что программа объединила единомышленников.

- Программа позволила объединить людей, которые схожи по своей миссии, служат государству и разделяют те же ценности, которые разделяет и продвигает президент, - рассказал Тихонов «КП». – Это большая возможность для молодых управленцев получить новые знания, новый круг общения и реализовать свой потенциал в государственном управлении. Было практически 1000 часов подготовки: управленческие науки, дизайн мышления – все, что необходимо, как база для управленца. Нам удалось познакомиться с мировым опытом, лучшими преподавателями и тренерами во многих отраслей . Все это создало базу знаний лет на пять вперед.

Отдельные методики программы кадрового управленческого резерва используются в конкурсе «Лидеры России». Это проект также нацелен на развитие и поддержку перспективных руководителей. На ВЭФ в качестве спикеров были приглашены 14 победителей и финалистов конкурса. Среди них – замминистра энергетики Павел Сорокин. По его словам участие в проекте слао для него судьбоносным.

- Благодаря конкурсу мне удалось наладить профессиональные связи, и, самое главное, конкурс стал некой отправной точкой, которая мне помогла решиться перейти на госслужбу, - пояснил Сорокин. - Изначально я работал в банке, но всю жизнь хотел приносить пользу стране.

Первый конкурс «Лидеры России» стартовал в октябре 2017 года и завершился в феврале 2018 года. Из почти 200 тысяч человек, которые подали заявки на участие в конкурсе, были определены 103 победителя. Они получили возможность в течение года получать консультации наставников из числа лучших управленцев страны — руководителей органов государственной власти, топ-менеджеров крупнейших отечественных компаний, глав ведущих общественных организаций.