«В Семнадцати мгновениях весны» на самом деле описана не гитлеровская Германия, а советская Россия»

СЕГОДНЯ 12:55 2018-09-12T13:29:58+03:00

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22 и 23 сентября в лондонском Pushkin House пройдет показ «Семнадцати мгновений весны» с субтитрами. Организатором выступил британский музыкант и продюсер Стивен Коутс, влюбленный в музыку Микаэла Таривердиева. Несколько лет назад он ее случайно услышал в московском кафе - и сразу потерял голову. «Мгновенно запоминающаяся, душераздирающая, волшебная… Я встретился с его вдовой Верой, и мы подружились». С тех пор Коутс выпускает музыку Таривердиева на лейбле Earth Recordings.

Газета The Guardian отреагировала на показ статьей о «Семнадцати мгновениях», мало известных в Британии и в других западных странах. В ней описывается грандиозный успех картины в 1973 году - когда во время показа новой серии «улицы пустели, потребление электроэнергии резко возрастало, а преступность исчезала». Выросшая в Москве журналистка Дина Ньюман, которая сейчас работает в BBC World Service, сообщает, что тогда ей было восемь лет, и она «с этим выросла. Все в школе говорили об этом. Это быстро стало частью нашего культурного опыта, нашего фольклора».

Пока все хорошо; но тут же появляется цитата из того же Стивена Коутса, который на голубом глазу утверждает: «Одна из причин, по которым сериал держится до сих пор - затаенное ощущение страха, того, что за людьми наблюдают. Там показывалась гитлеровская Германия, но на самом деле описывалась Россия (курсив здесь и далее наш. - Ред. «КП»). Люди занимаются своими делами, но они на самом деле не свободны».

Дальше рассказывается про знаменитую сцену встречи Штирлица с женой в кафе. «Ни одного слова не произносится: только печальная фортепианная тема Таривердиева. Сцена основана на реальных событиях. Советских агентов, работающих за границей, брали на встречи с их любимыми, но они не могли с ними общаться. Это была демонстрация контроля: «Она у нас в руках, она жива, оставайся верным нам».

Тут и Дина Ньюман начинает по-своему интерпретировать сериал Татьяны Лиозновой: «Главная песня, «Мгновения», основана на стихотворении Роберта Рождественского, она о том, что каждое мгновение в жизни имеет глубокое значение. Можно истолковать ее как песню о жизни агента за границей, но она была написана о жизни при диктатуре, когда в любую секунду ты мог потерять свое положение, свою жизнь, или предать кого-то и получить продвижение. Это философия, родившаяся в советской жизни».

Ну и куда же без Путина? Вспоминают, как в 1999-м газета «Коммерсант» с помощью исследовательских центров провела опрос среди россиян: кого бы они хотели видеть следующим президентом России. Возглавил рейтинг маршал Жуков, на втором месте был Штирлиц. Комментирует Дина Ньюман: «Это доказывает, что Вторая мировая война осталась высшим достижением России, и к вооруженным силам все еще относятся с огромным уважением. Предыдущий президент, Ельцин, выпивал, любил пошутить, был щедр. Теперь люди хотели кого-нибудь немножко менее русского».

Легко представить, с какими умонастроениями лондонцы пойдут знакомиться с шедевром Татьяны Лиозновой после такой вводной политинформации. Но, во всяком случае, музыку Микаэла Таривердиева они наверняка оценят…