2018-09-12T10:26:46+03:00
Общество

Донорство костного мозга и день гемопоэзии: по всей стране пройдут донорские акции

Россиян приглашают стать донорами костного мозга [видео]
Юлия ВОЗНЕСЕНСКАЯ
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Фото: Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи ПеревощиковаФото: Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова
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Третья суббота сентября во всем мире проходит под знаком Всемирного дня доноров костного мозга. В этом году он будет отмечаться 15 сентября более чем в 50 странах по всему миру.

В честь этого Русфонд проведёт донорские акции по всей стране. Получить информацию о ближайших пунктах их проведения можно на сайте Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова. Сдать кровь на типирование и стать потенциальным донором костного мозга может любой желающий в возрасте от 18 до 45 лет, не имеющий противопоказаний.

Национальный регистр носит имя Васи Перевощикова - 10-летнего мальчика из Удмуртии, которому так и не удалось найти подходящего донора костного мозга Фото: материалы пресс-служб

Национальный регистр носит имя Васи Перевощикова - 10-летнего мальчика из Удмуртии, которому так и не удалось найти подходящего донора костного мозгаФото: материалы пресс-служб

Поддержать национальный регистр доноров можно также материально. Определение фенотипа каждого потенциального донора обходится в 7 тысяч рублей и осуществляется только за счёт пожертвований.

Кроме того, 15 сентября впервые пройдёт акция День русской гемопоэзии "Костный мозг - 2018". Любой человек может написать стихотворение о костном мозге и опубликовать его в социальных сетях с хештегом #костныймозг2018. Автор лучшего произведения получит приз - скелет человека в натуральную величину. Организаторы уверены, что акция поможет лучше понять людям, что такое костный мозг.

День русской гемопоэзии пройдет 15 сентября.15 сентября весь мир отмечает День донора костного мозга. Это напоминание о миллионе человек, которые пожертвовали частью своего костного мозга, или гемопоэтическими стволовыми клетками, ради спасения других людей.

Трансплантация костного мозга - шанс на жизнь для многих людей.

Менее 1/4 больных лейкемией, нуждающихся в трансплантации, могут рассчитывать на трансплантацию от родственника. Для остальных создаются регистры доноров. Чем больше людей в регистре, тем выше шанс, что пациенту смогут помочь.

Чем больше людей будет занесено в регистр, тем выше шанс у больных с раком крови найти донора

Чем больше людей будет занесено в регистр, тем выше шанс у больных с раком крови найти донора

ВАЖНО

Узнать о времени и месте акций 15 сентября в вашем городе можно на сайте Национального регистра доноров костного мозга

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Вася Перевощиков - 10-летний мальчик из Удмуртии. Ему требовалась пересадка костного мозга. Донора мальчику найти не удалось, пришлось провести трансплантацию от отца, самый опасный вид пересадки костного мозга. Вася умер 25 февраля 2015 года. В память о нем назвали регистр (подробности)

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