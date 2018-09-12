12 тысяч москвичей объединились ради добрых дел на фестивале "Душевная Москва"

СЕГОДНЯ 12:25 2018-09-12T12:28:29+03:00

Организаторы фестиваля хотели, чтобы как можно больше горожан заразились добрыми делами и захотели присоединиться к волонтерскому движению. Фото: Душевная Москва

Благотворительные фонды, НКО и волонтерские движения в интересной, игровой форме рассказали горожанам о своей работе [видео]

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12 тысяч неравнодушных человек объединил фестиваль "Душевная Москва". Он стал самым добрым мероприятием в День города, 8 сентября. На его площадке в парке Сокольники встретились более 70 некоммерческих организаций, благотворительных фондов и волонтерских движений столицы - чтобы в веселой форме рассказать москвичам о своей работе.

Знакомьтесь с участниками Фестиваля "Душевная Москва".О своих добрых делах рассказывают участники фестиваля некоммерческих организаций Душевная Москва

Они подготовили мастер-классы, творческие номера, лекции и интерактивные шоу, чтобы как можно больше горожан заразились добрыми делами и захотели присоединиться к волонтерскому движению.

НКО Москвы смогли рассказать горожанам о своей работе Фото: Душевная Москва

- Наш фестиваль стал ежегодным, проходил уже второй год подряд. В этом году и участников, и посетителей больше, многие приводят друзей и коллег. Мы предложили НКО новые интересные активности на фестивале, сделали лекторий с воркшопами и паблик-токами, чтобы познакомить москвичей с лучшим опытом некоммерческого сектора, - рассказал Антон Лопухин, директор Ресурсного центра НКО Комитета общественных связей Москвы.

Так, весь день в Сокольниках шел «Самый Добрый Квест», в котором успели принять участие 300 гостей. На протяжении маршрута участники могли научиться основам языка жестов, приемам первой помощи детям и правильному общению с животными. В конце всех ждали памятные сувениры.

Фестиваль посетили более 12 тысяч гостей Фото: Душевная Москва

На фотовыставке «Лица Душевной Москвы» можно было увидеть добрые фото истории от некоммерческих организаций. А в специальных 3D фотозонах гости могли почувствовать себя героями добрых сюжетов. Тысячи фотографии с хэштегом #душевнаямосква стали продолжением душевной атмосферы в социальных сетях.

На площадке, подготовленной ресурсным центром «Мосволонтер», добровольцы рассказывали москвичам о том, как помочь найти пропавшего ребёнка, как начать вести экологичный образ жизни, какие новые горизонты открывает волонтерство для людей с ограниченными возможностями. Через очки виртуальной реальности, каждый мог погрузиться в реальные проекты столицы, и почувствовать себя в роли волонтера «Бессмертного полка», Парка Зарядья или Чемпионата мира по футболу.

Москвичи смогли узнать много нового: например, как оказывать первую помощь Фото: Душевная Москва

Пожалуй, один из главных итогов фестиваля - прямо в Сокольниках к волонтерскому движению присоединились более 100 неравнодушных москвичей.

- Сегодня мы видим какой разнообразный спектр услуг предоставляют НКО населению: образовательные сервисы, досуговые мероприятия, специальные услуги для поддержки людей с особенностями развития, программы реабилитации, волонтерство. Важно, чтобы наши сограждане получали больше информации о таких услугах. Этому способствует проект Душевная Москва, частью которого является сегодняшний фестиваль. Благодаря проекту у москвичей есть возможность узнать о деятельности некоммерческого сектора и приобщиться к добрым делам нашего города, - говорит Мария Устинова, заместитель председателя Комитета общественных связей Москвы.