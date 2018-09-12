Футболист сборной США во время матча поиздевался над ростом мексиканца

СЕГОДНЯ 12:20 2018-09-12T12:30:03+03:00

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Футболисты сборной США выиграли с минимальным счетом 1:0 домашний товарищеский матч у сборной Мексики. Единственный гол на 71-й минуте Тайлер Адамс. Однако же за пять минут до этого события в поединке случилась грандиозная стычка между футболистами двух сборных.

23-летний защитник сборной США Мэтт Мязга вступил в словесную перепалку с форвардом Мексики Диего Лайнесом. Это произошло после того, как мексиканцы провели атаку на ворота американцем, но лайнес и Мязга сцепились друг с другом, что-то не поделив.

Разница в росте между Мязгой и мексиканцем - 17 сантиметров.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ответ на эту ругань Мязга стал издеваться над маленьким мексиканцем - разница в росте между ними составляет 17 сантиметров. Даже когда Лайнес отошел на несколько метров, то Мязга нарочито вытянул руку вперед, показывая разницу в росте и присел, прищурившись.

Реакция футболиста сборной США на удаление игрока мексиканцев.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ответ на эту выходку на американца набросились партнеры по команде. Судья вскоре удалил с поля форварда мексиканцев Анхеля Сальдивара. Когда же он уходил с поля, то Мязга с ехидной улыбкой состроил рожицу и помахал уходящему с поля сопернику рукой.